Индия сообщила о ликвидации трех боевиков, причастных к теракту в Кашмире

Индийские силы безопасности уничтожили трех пакистанских боевиков, причастных к апрельскому нападению на туристов в Джамму и Кашмире. Об этом заявил во вторник министр внутренних дел Индии Амит Шах.

«Я хочу сообщить парламенту, что нападение в (долине. — "Ъ") Байсаран было совершено тремя террористами,— сказал он, — все трое были убиты» (цитата по AFP).

Глава МВД отметил, что индийские службы безопасности располагают подробными доказательствами причастности убитых к нападению. С опорой на свидетельства очевидцев и данные судебной экспертизы удалось установить, что винтовки, найденные у мужчин, использовались при апрельской атаке. По словам министра, двое были членами базирующейся в Пакистане группировки «Лашкар-и-Тайба» (признана террористической и запрещена в России).

Антитеррористическая операция, инициированная индийскими силами безопасности, проходила в горах Дачигам, примерно в 30 километрах от столицы территории Джамму и Кашмир Сринагар.

22 апреля в Джамму и Кашмире пакистанцы открыли огонь и застрелили 26 туристов. Индия обвинила в этом власти Пакистана и в ответ начала операцию «Синдур». Четырехдневное военное противостояние, продолжавшееся с 7 по 11 мая, закончилось договоренностью двух стран о введении режима прекращения огня. Перемирие инициировал Пакистан.

В чем смысл глобальной антитеррористической стратегии правительства Нарендры Моди, читайте в статье индийского министра для «Ъ».

Анастасия Домбицкая