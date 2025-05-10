Пакистан и Индия согласились на немедленное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан и Индия провели переговоры при посредничестве Соединенных Штатов. По его словам, обе страны согласились прекратить огонь. Информацию подтвердил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sharafat Ali / Reuters Фото: Sharafat Ali / Reuters

«После длительной ночи переговоров, которые велись при посредничестве Соединенных Штатов, я с радостью сообщаю, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и великого ума»,— заявил американский президент в соцсети Truth Social.

По словам министра иностранных дел Индии, стороны прекратили огонь в 17:00 10 мая (14:30 мск), передает Reuters. Госсекретарь США Марко Рубио написал в Х, что вместе с ним в переговорах участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Индию представлял премьер-министр страны Нарендра Моди, Пакистан — премьер Шехбаз Шариф.

Сегодня утром Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии. Глава МИД Пакистана говорил, что Исламабад прекратит боевые действия, если их остановит Нью-Дели.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».