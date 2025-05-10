Страны G7 призвали Индию и Пакистан начать диалог друг с другом

Страны «Группы семи» (G7) призвали Индию и Пакистан снизить градус напряженности в регионе и приступить к прямому диалогу. Военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности, указано в совместном заявлении международного клуба. Страны обеспокоены безопасностью мирных жителей с обеих сторон.

G7 призвала страны к сдержанности на фоне того, что Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии. Армия страны сегодня, 10 мая, обстреляла военные объекты, а также начала массированную атаку БПЛА. Индийское агентство PTI сообщило, что в результате обстрелов в Джамму и Кашмире погиб высокопоставленный госслужащий.