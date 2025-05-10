Что произошло между Пакистаном и Индией 10 мая. Главное

10 мая Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии, чтобы защитить суверенитет страны и ее «угнетенных граждан». Индийская полиция сообщила о гибели пяти человек. Армия Индии утверждает, что Пакистан перебрасывает войска на передовые позиции. Страны G7 призвали стороны к сдержанности, а США вызвались помочь в урегулировании конфликта. Главное о новом обострении между Индией и Пакистаном — в подборке «Ъ».

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Что сказали в Пакистане

10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции «Прочная стена» против Индии.

Начало военной операции против Индии объяснили необходимостью защитить суверенитет страны и ее «угнетенных граждан».

Пакистанская армия нанесла удары по нескольким индийским военным объектам. Пострадали авиабазы Удхампур и Патханкот, сообщил пакистанский телеканал Geo TV. Уничтожен склад сверхзвуковых противокорабельных ракет «БраМос». Источники телеканала утверждают, что в результате кибератаки выведены из строя 70% электросети Индии.

Reuters сообщило о четырех взрывах в индийском городе Амритсара. Представитель пакистанского Минобороны генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия якобы нанесла удар по своей же территории.

Армия Пакистана уничтожила один из командных центров индийского воинского формирования. Также был «успешно поражен и стерт с лица земли» склад снабжения в Ури, написало правительство Пакистана в соцсети X.

ВВС Пакистана уничтожили ЗРК С-400 в индийском Адампуре. Об этом говорится в заявлении Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана.

Пакистан не рассматривает возможность применения ядерного оружия, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф.

В случае применения ядерного оружия пострадают не только стороны конфликта, но и наблюдатели, заявил министр Асиф пакистанскому изданию Dawn.

У Пакистана становится меньше возможных вариантов в дальнейшем развитии конфликта из-за «ситуации, которую создала Индия», сказал министр обороны Асиф.

Министр иностранных дел страны Мухаммад Исхак Дар в интервью Geo TV заявил, что Пакистан «последовательно избегал эскалации» несмотря на агрессию Индии.

Пакистан рассмотрит возможность деэскалации, если Индия не будет совершать дальнейших нападений, добавил министр Дар.

Что сказали в Индии

Пакистан в ночь на 10 мая ударил по жилым районам штата Джамму и Кашмир, заявили в Минобороны Индии.

Пакистан обвинили в эскалации конфликта и покушении на суверенитет Индии.

В ответ Индия выпустила ракеты по трем авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Шоркот. Одна из них находится недалеко от столицы Пакистана, сообщил представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

The Times of India сообщила о массированном налете БПЛА на 26 районов Индии — от Джамму и Кашмира на севере до Гуджарата на западе страны.

Индия заявила о переброске Пакистаном войск к границе, пишет The Times of India.

Индийские вооруженные силы остаются в состоянии высокой боевой готовности, добавили в Минобороны страны.

В районе Раджаури погиб высокопоставленный госслужащий Раджа Кумар Тхапа в результате обстрела со стороны Пакистана. Двое его сотрудников получили тяжелые ранения, сообщает индийское агентство PTI. Индийские СМИ пишут о не менее пяти погибших в результате атак.

Что сказали в мире