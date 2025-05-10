МО Индии: Пакистан подверг опасности мирное население ночной атакой БПЛА

В Минобороны Индии заявили, что Пакистан в ночь на 10 мая ударил по жилым районам штата Джамму и Кашмир. Атака подвергла опасности гражданское население, утверждают в индийском военном ведомстве.

«Вражеские беспилотники были немедленно перехвачены и уничтожены нашими средствами ПВО»,— говорится в заявлении Минобороны, которое приводит индийский телеканал NDTV.

В ведомстве обвинили Пакистан в эскалации конфликта и покушении на суверенитет Индии. Армия Индии утверждает, что Пакистан перебрасывает войска на передовые позиции, передает индийская газета The Times of India. Индийские вооруженные силы остаются в состоянии высокой боевой готовности, добавили в Минобороны.

10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии. The Times of India заявила, что атака Пакистана при помощи БПЛА была направлена на 26 районов Индии — от Джамму и Кашмира на севере до Гуджарата на западе страны. Согласно заявлению индийской полиции, которое приводит Reuters, вечером 9 мая и в ночь на 10 мая в городе Джамму в результате атак погибло пять человек. Также в результате обстрелов погиб высокопоставленный индийский госслужащий, сообщало индийское агентство PTI.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».