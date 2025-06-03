Лавров и помощник премьера Пакистана обсудили пакистано-индийские отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со специальным помощником премьер-министра Пакистана Саидом Фатеми. Стороны обсудили отношения стран, региональную и международную безопасность, а также пакистано-индийский конфликт.

«С российской стороны подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на международных площадках, прежде всего в ООН и ШОС»,— говорится в сообщении МИД России.

Как сообщил The Hindu, Пакистан направил делегации парламентариев в Россию, США, Великобританию и штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе для разъяснения политики Исламской Республики по отношению к Индии после вооруженного столкновения сторон в мае. Исламабад хочет призвать международное сообщество обеспечить стабильность в Южной Азии, отмечает издание.

Лусине Баласян