Глава ВВС Индии: российские С-400 изменили правила игры в войне с Пакистаном

Командующий военно-воздушными силами Индии Амар Прит Сингх впервые подробно рассказал о противовоздушной обороне во время столкновений с ВВС Пакистана в мае. По его словам, купленная Индией российская система ПВО С-400 «изменила правила игры» и не позволила пакистанским самолетам приблизиться на расстояние, с которого они могли бы нанести удары.

Как считает господин Сингх, «платформы, подобные С-400, придали стране беспрецедентную мощь». Он утверждает, что система С-400 сбила как минимум пять истребителей, а один из военных самолетов был уничтожен с расстояния в 300 км. «Это является крупнейшим когда-либо зафиксированным уничтожением цели класса «земля-воздух», о котором мы можем говорить»,— сказалкомандующий ВВС Индии изданию Military Watch Magazine.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 7 мая. Он сопровождался взаимными обстрелами на протяжении трех дней. 10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны достигли полного и немедленного прекращения огня. 20 мая Пакистан и Индия договорились о выводе дополнительных войск из приграничной зоны.

Комплекс С-400 «Триумф» стоит на вооружении российской армии с 2007 года. В 2018 году Индия договорилась с Россией о закупке пяти дивизионов С-400 на сумму $5,4 млрд. Поставки начались в 2021 году, но Москва отгрузила лишь три дивизиона, которые разместили вдоль границы с Китаем и Пакистаном. Индия намерена попросить у России ускорить поставки комплексов С-400.