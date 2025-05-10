PTI: при ударах Пакистана по Кашмиру погиб высокопоставленный индийский чиновник

В районе Раджаури погиб высокопоставленный госслужащий в результате обстрела со стороны Пакистана. Двое его сотрудников получили тяжелые ранения, сообщает индийское агентство PTI.

В резиденцию заместителя комиссара района, которого зовут Раджа Кумар Тхапа, попал артиллерийский снаряд, уточняет агентство. Госслужащий скончался от полученных ранений в больнице. Состояние двух других пострадавших остается критическим, сообщает PTI.

Сегодня, 10 мая, Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии. Армия страны нанесла удары по нескольким индийским военным объектам и складам ракет, а также начала массированную атаку БПЛА. Индия в ответ запустила ракеты по пакистанским авиабазам.