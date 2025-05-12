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Индия и Пакистан — у ядерного обрыва?

Эксперт ИМЭМО Петр Топычканов — о взрывоопасном характере эскалации в Южной Азии

Петр Топычканов

Петр Топычканов

Фото: сайт ЦЭБ

Петр Топычканов

Фото: сайт ЦЭБ

В дискуссиях с индийцами и пакистанцами можно услышать мнение, что региону нужен свой «Карибский кризис», чтобы запустить механизмы обеспечения прозрачности и ограничений ядерного оружия. Слабость этого аргумента в том, что регион может переживать «Карибские кризисы» незаметно для большинства наблюдателей и, значит, уроки их остаются либо не выучены, либо выучены с запозданием и на основе частично доступной информации. Так было раньше, однако с каждым новым кризисом ядерный фактор проявляет себя все более и более выпукло. Последнее обострение, последовавшее за терактом 22 апреля в Пахальгаме, индийской части Кашмира, имеет явное ядерное измерение.

В регионе распространено мнение, что любой кризис после 1998 года, когда Индия и Пакистан поочередно испытали ядерное оружие, испытывает влияние ядерного фактора.

Речь идет о конфликте 1999 года в Каргиле, расположенном в разделенном между Индией и Пакистаном Кашмире, об обострении после терактов в 2001 году (нападение на парламент Индии), 2008 году (атака на Мумбай), 2016-м (теракт в Ури, Кашмир) и 2019-м (теракт в Пульваме, Кашмир).

Первый из перечисленных конфликтов, несмотря на свой масштаб, превосходящий все последующие, включая текущий (тогда погибло более полутысячи военных Индии и более тысячи — Пакистана), вряд ли происходил между полноценными ядерными державами.

По словам исследователей из Индии, несмотря на пройденные до 1998 года этапы создания ядерного оружия (миниатюризация, обеспечение надежности для транспортировки, развертывания и применения, создание систем связи, управления и безопасности, формирование военной структуры), только к 1999 году Индия получила ядерный потенциал, состоящий первоначально из авиабомб и истребителей «Мираж-2000». В Пакистане же структура Управления стратегического планирования (организация в ответе за ядерный арсенал) была утверждена только в феврале 2000 года на объединенном заседании Кабинета министров и Совета национальной безопасности.

Хроника конфликта: заявления сторон, последствия ударов, международная реакция

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Следующие конфликты, бесспорно, проходили под сенью ядерного оружия. Но какую роль оно играло, оставалось под вопросом. Во время обострения 2019 года внешне события выглядели как теракт в Пульваме, за которым последовал авиаудар Индии по объектам на территории Кашмира, контролируемой Пакистаном, когда Индия потеряла один истребитель. Именно с передачи пилота Пакистаном Индии началась деэскалация.

Однако спустя некоторое время пакистанские стратеги стали публично говорить о том, что в 2019 году Южная Азия приблизилась к ядерной катастрофе ближе, чем когда-либо прежде. Признаком этого стало боевое патрулирование индийской подводной атомной лодки с баллистическими ракетами «Арихант» во время острой фазы кризиса 2019 года.

В ходе текущего кризиса с индийской и пакистанской стороны прозвучало много слов относительно ядерного оружия. Наиболее громко они звучали со стороны Исламабада, опасавшегося масштабного применения силы Индией. О том, что ядерные силы готовы сдержать «агрессию» Нью-Дели, говорили министры обороны и путей сообщения, посол Пакистана в Москве и другие чиновники. Министр путей сообщения даже обмолвился, что у Пакистана 130 боезарядов, и все — против Индии.

Хотя ни Пакистан, ни Индия не раскрывали объем ядерных арсеналов, эксперты оценивают эти арсеналы примерно в 170 боезарядов у каждой.

Во время обменов ударами стороны рапортовали о поражении авиабаз и складов с ракетной техникой друг друга, которые могли иметь стратегическое значение. Например, Индия говорила об ударе по базе Нур-Хан в Чаклале недалеко от города Равалпинди, в котором расположено Управление стратегического планирования. А когда в воскресенье была достигнута хрупкая договоренность о прекращении огня, эксперты из Индии и Пакистана заговорили о том, что ядерное сдерживание восстановлено.

Индия и Пакистан обменялись ударами и договорились о мире

Текущее обострение в Южной Азии подтвердило, что трансграничный терроризм в регионе катапультирует государства на уровень эскалации, где ядерный фактор сегодня намного заметнее, чем раньше. Одна из причин — это использование Пакистаном обнародованной в 2015 году стратегии «сдерживания по всему спектру», с помощью которой тот стремится обезопасить себя от применения силы Индией. Та же в последних примерах обострений показала, что готова понизить порог применения силы и поражать не только объекты, связанные с терроризмом, но и стратегические цели, «прощупывая» красные линии Пакистана.

«Мини-Карибские кризисы», вероятно, будут новой нормальностью Южной Азии. Пока это не означает, что Индия и Пакистан будут все ближе подходить к порогу применения ядерного оружия. Но это означает, что их стратегические средства и объекты все более будут вовлечены в сценарии конфликтов — как на словах, так и на деле.

Петр Топычканов, кандидат исторических наук, руководитель сектора новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

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