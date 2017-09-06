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10:16
Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России
11:15
Совет федерации одобрил приостановку участия России в Договоре о РСМД
12:03
В МИД РФ оценили вероятность удара США по Ирану
11:11
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Саратове
11:37
Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в Хабаровский край
12:15
В Ростове-на-Дону члена ИГ приговорили к 18 годам строгого режима
12:13
Суд продлил арест братьев Магомедовых
12:11
Законопроект о запрете применять статью об ОПС к предпринимателям вернули автору
11:47
Совет федерации утвердил нового заместителя генпрокурора
11:40
В Крыму утонули два десантника
11:32
Второму участнику нападения на пермскую школу не удалось обжаловать приговор
11:27
«Рособоронэкспорт» поставил вооружение в 43 страны в 2018 году
11:12
В Москве из-за стройки ограничено движение транспорта в шести округах
11:07
Замглавы МИДа: Россия примет военные меры в ответ на действия НАТО
11:02
Под Краснодаром отключено водоснабжение из-за массового заболевания жителей
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(обновлено: 26.06.2019)
Бизнес сети "Магнит"
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Миноритарии просят директоров сети начать переговоры о слиянии
1
«Лента» не притягивается к «Магниту»
Два ритейлера оказались далеки друг от друга
«Магнит» пошел в рост
LFL-продажи ритейлера выросли впервые за два года
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3
Американцы сдали «Магнит»
OppenheimerFunds полностью вышла из капитала ритейлера
«Магнит» сменил минус на плюс
Прибыль ритейлера перестала сокращаться впервые с 2016 года
Лекарства выдадут по акциям
«Магнит» расплатится за «СИА групп» своими бумагами
3
«Магнит» теряет в цене
Котировки ритейлера обновили многолетние минимумы
9
«Магнит» выходит из гипермаркетов
Ритейлер отказывается от работы с крупноформатными магазинами
2
«Магнит» нащупал дно
Аналитики ждут улучшения показателей ритейлера к концу года
«Магнит» может переиграть сделку с СИА
Совет директоров ритейлера потребовал проработать ее условия
«Магнит» и «Пятерочка» назначили новых гендиректоров
Ими стали Ольга Наумова и Сергей Гончаров
«Магнит» пробежит Marathon
У сети новый акционер
1
ВТБ расщепляет «Магнит»
Marathon Group приобрела у госбанка 11,82% акций ритейлера
3
«Магнит» перелистнул страницу
Издатели начали терять позиции в рознице
6
«Магнит» притягивает кадры
Топ-менеджером сети стала экс-глава «Пятерочки»
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия