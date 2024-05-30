Чистая прибыль «Магнита» по РСБУ в первом квартале выросла в 11 раз

ПАО «Магнит» (MOEX: MGNT) в первом квартале 2024 года по РСБУ получило чистую прибыль в размере 1,33 млрд руб., что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Чистая прибыль по итогам первых трех месяцев 2023-го составила 0,11 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выручка «Магнита» в период с января по март 2024 года составила 103 млн руб. по сравнению с 137 млн руб. за тот же период прошлого года. Валовая прибыль по итогам первых трех месяцев текущего года составила 86,9 млн руб.

По итогам 2023 года чистая прибыль «Магнита» по МСФО выросла на 94%, до 66,1 млрд руб. Выручка компании составила 2,55 трлн руб. В декабре прошлого года акционеры «Магнита» на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 412,13 руб. за акцию.

«Магнит» — одна из крупнейший в России розничных сетей по торговле продуктами питания. Всего у компании более 28,7 тыс. торговых точек в 67 регионах страны.

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Петр Бузлаев