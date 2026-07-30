«Магнит Маркет» не выдержал конкуренции

«Магнит Маркет» закроет витрину для покупателей. Сообщение об этом было опубликовано 29 июля в Telegram-канале сервиса для партнеров. В период с 20 по 31 августа маркетплейс поэтапно прекратит отгрузку в партнерских пунктах выдачи заказов. Работа продолжится через сортировочные центры.

Розничная сеть «Магнит» запустила «Магнит Маркет» в 2024 году на базе купленного у «AliExpress Россия» KazanExpress. Изначально планировалось развивать его как универсальный маркетплейс.

Сейчас «Магнит Маркет» откажется от стратегии универсального маркетплейса, внедрив новую модель. В компании не конкретизируют ее схему, но сообщают, что сервис дополнит основной ассортимент торговой сети. Сменить модель маркетплейса «Магнит» решил из-за конкуренции с двумя крупнейшими платформами.

Как возможную альтернативу витрине «Магнит Маркета» для дальнейшей работы с селлерами в компании рассматривают «Магнит Доставку». С ее помощью предприниматели смогут размещать товары на небольших складах или в дарксторах. Доставлять их сеть будет своими силами.

Алина Мигачёва