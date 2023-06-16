«Магнит» притягивает акции

Крупный продуктовый ритейлер «Магнит» может потратить более 22,5 млрд руб. на выкуп около 10% своих акций. Предложение адресовано прежде всего иностранным инвесторам, которые смогут продать бумаги с дисконтом к рынку по 2,2 тыс. руб. за акцию. Для такой массы акционеров-нерезидентов это может быть уникальным шансом получить средства в валюте и вывести их за пределы РФ, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Магнит» запустил тендерное предложение о выкупе до 10,19 млн, или около 10% своих акций, с целью предоставления ликвидности акционерам, которые хотели бы выйти из своих инвестиций, сообщила (.pdf) компания в пятницу. Предложение нацелено на иностранных акционеров, но формально адресовано и акционерам—резидентам РФ. В рамках сделки структура «Магнита» «Магнит Альянс» приобретет бумаги по цене 2,2 тыс. руб. за акцию. Как уточняет компания, цена установлена в соответствии с решением правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В пятницу акции «Магнита» на Московской бирже торговались по 4,46–4,53 тыс. руб. за бумагу. Выкуп всех акций в рамках предложения может обойтись «Магниту» в 22,57 млрд руб.

На 31 марта «Магнит» управляет 27,9 тыс. магазинов в России и Узбекистане. В 2022 году выручка компании выросла на 26,7%, до 2,35 трлн руб., чистая прибыль была 34,1 млрд руб. По итогам первого квартала 2023 года выручка «Магнита» увеличилась на 9%, до 596,8 млрд руб. год к году, чистая прибыль была 15,4 млрд руб.

На конец 2021 года основным акционером «Магнита» с долей 29,23% выступала Marathon Group, а 66,65% акций было в свободном обращении. Среди держателей последних 27,9% приходилось на инвесторов из США и Канады, 21,5% — из Великобритании, 15,5% — из ЕС, а 16,1% — на инвесторов из других стран, кроме России.

В «Магните» считают условия выкупа достойным предложением для широкой группы иностранных инвесторов в текущих обстоятельствах.

Как уточняют в компании, решение правительственной комиссии позволит владельцам заблокированных акций получить денежные средства от продажи бумаг в российских рублях, долларах США, евро или юанях на банковские счета в РФ или за рубежом.

Предложение также адресовано JPMorgan Chase Bank в отношении акций «Магнита», которые учитываются на счете депо депозитарных программ. В августе 2022 года «Магнит» объявил о прекращении программы депозитарных расписок для конвертации тех в обыкновенные акции. После завершения предложения «Магнит» ожидает сохранить статус публичной компании с листингом на Московской бирже.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что тендер «Магнита» выглядит разумным с учетом самого высокого free float среди российских компаний, крупнейшей программы GDR и высокой доли акционеров-нерезидентов. «Для иностранных инвесторов это по сути уникальный шанс получить денежные средства в валюте и вывести их за пределы России. Ранее мы видели отдельные двухсторонние сделки, но это первый известный случай для такой диверсифицированной массы иностранных акционеров»,— говорит он.

По словам аналитика, большинство зарубежных фондов списали российские инвестиции, так что можно ожидать достаточно высокую долю исполнения предложения. Заявки от акционеров «Магнит» принимает до 19 июля, а завершить предложение рассчитывает 10 августа. Котировки «Магнита» на Московской бирже после объявления предложения росли на 3%.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая