«Магнит» купил маркетплейс KazanExpress

Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) завершил сделку по приобретению маркетплейса KazanExpress. На основе этой площадке будет запущен «Магнит Маркет». Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России. Ее сумма не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«В рамках сделки Магнит" получил 100% долей в ООО "КазаньЭкспресс", права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress (технологическую платформу, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк). Покупка KazanExpress позволит "Магниту" быстро выйти в новый сегмент маркетплейсов, затратив на это меньше ресурсов, чем при запуске собственного маркетплейса с нуля», — говорится в сообщении на сайте ритейлера.

Ритейлер приобрел ООО «КазаньЭкспресс» у AliExpress Россия, который владел контрольной долей в маркетплейсе — 56,27%, а также у предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханды.

Уточняется, что в ближайшее время приложение, сайт, пункты выдачи заказов и склады KazanExpress изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит Маркет». KazanExpress продолжит работу внутри «Магнита» как отдельное бизнес-подразделение под руководством текущего менеджмента.

Милена Костерева