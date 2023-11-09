«Магнит» купил маркетплейс KazanExpress
Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) завершил сделку по приобретению маркетплейса KazanExpress. На основе этой площадке будет запущен «Магнит Маркет». Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России. Ее сумма не раскрывается.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
«В рамках сделки Магнит" получил 100% долей в ООО "КазаньЭкспресс", права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress (технологическую платформу, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк). Покупка KazanExpress позволит "Магниту" быстро выйти в новый сегмент маркетплейсов, затратив на это меньше ресурсов, чем при запуске собственного маркетплейса с нуля», — говорится в сообщении на сайте ритейлера.
Ритейлер приобрел ООО «КазаньЭкспресс» у AliExpress Россия, который владел контрольной долей в маркетплейсе — 56,27%, а также у предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханды.
Уточняется, что в ближайшее время приложение, сайт, пункты выдачи заказов и склады KazanExpress изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит Маркет». KazanExpress продолжит работу внутри «Магнита» как отдельное бизнес-подразделение под руководством текущего менеджмента.