АКРА понизило рейтинг «Магнита» из-за роста долговой нагрузки

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» (MOEX: MGNT) с максимального уровня AAA до AA+. Как следует из документа на сайте агентства, решение связано с существенным ростом долговой нагрузки компании и расходов на ее обслуживание.

При этом в самом ритейлере настаивают на устойчивости финансового положения. В «Магните» объяснили динамику показателей масштабной инвестпрограммой. Из-за жесткой денежно-кредитной политики вложения в открытие магазинов, логистику и IT-инфраструктуру потребовали значительных инвестиций. Только за отчетный год капзатраты без учета M&A (слияния и поглощения) превысили 187 млрд руб., а с 2024 года программа инвестиций достигла почти 350 млрд руб., сообщили «Ъ» в ритейлере.

В компании отметили, что вложения уже начинают окупаться. По итогам четвертого квартала 2025 года выручка выросла на 15,9%, в первом квартале 2026-го — на 13,1%, а в апреле рост продаж составил 13,8%.