Акции «Магнита» обвалились до минимума за 17 лет

Акции ритейлера «Магнит» (MOEX: MGNT) на торгах Мосбиржи 27 августа дешевели на 2,06% — до 1,45 тыс. руб. за штуку. В последний раз котировки компании находились на аналогичном уровне 24 августа 2009 года.

По состоянию на 15:33 акции «Магнита» скорректировались и составили 1,46 тыс. руб. за бумагу (-1,15%). С начала года котировки ритейлера потеряли более 50%. На негативную динамику, в частности, влияют высокий долг «Магнита» (более 500 млрд руб. по МСФО в 2025 году) и отсутствие дивидендов. В последний раз компания выплачивала их в 2023 году.