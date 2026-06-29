Rostic’s начала поставлять свои блюда в сеть «Магнит»

Блюда сети ресторанов быстрого питания Rostic’s появились на полках магазинов розничной сети «Магнит» (MOEX: MGNT), рассказали «Ъ» в компаниях. По итогам тестового периода ритейлер проанализирует продажи и покупательский спрос. После этого примут решение о масштабировании проекта.

Выход ресторанов быстрого питания в продуктовый ритейл стал более массовой тенденцией. В частности, продукция Rostic’s продается в супермаркетах «Перекресток» (входит в Х5). В конце 2025 года свои замороженные блюда в продуктовых магазинах стала продавать сеть Burger King.

По итогам текущего года в Infoline ожидают роста оборота сегмента готовой еды почти на 18%, до 1,32 трлн руб. Это значительно выше рынка продуктов питания в целом, который вырос на 1,9% в натуральном выражении и на 13,6% — в денежном.

Подробности — в материале «Ъ» «Общепит блюдет магазины».