Rostic’s начала поставлять свои блюда в сеть «Магнит»
Блюда сети ресторанов быстрого питания Rostic’s появились на полках магазинов розничной сети «Магнит» (MOEX: MGNT), рассказали «Ъ» в компаниях. По итогам тестового периода ритейлер проанализирует продажи и покупательский спрос. После этого примут решение о масштабировании проекта.
Выход ресторанов быстрого питания в продуктовый ритейл стал более массовой тенденцией. В частности, продукция Rostic’s продается в супермаркетах «Перекресток» (входит в Х5). В конце 2025 года свои замороженные блюда в продуктовых магазинах стала продавать сеть Burger King.
По итогам текущего года в Infoline ожидают роста оборота сегмента готовой еды почти на 18%, до 1,32 трлн руб. Это значительно выше рынка продуктов питания в целом, который вырос на 1,9% в натуральном выражении и на 13,6% — в денежном.
Подробности — в материале «Ъ» «Общепит блюдет магазины».
Rostic's, ранее известная как KFC в России, завершила ребрендинг всех своих ресторанов после ухода американской компании Yum! Brands с российского рынка. Владелец бренда, компания «Юнирест», и её франчайзи, например International Restaurant Brands (IRB), активно расширяют сеть, планируя открытие сотен новых заведений по всей стране, включая регионы, где ранее бренд не был представлен. IRB, крупнейший франчайзи, имеет долю в "Юнирест", что позволяет ему влиять на стратегию развития.
Это масштабирование происходит на фоне общего роста рынка готовой еды в России, чему способствует увеличение числа одиночных домохозяйств, небольших квартир и нехватки времени на приготовление пищи. Крупные ритейлеры, такие как «Магнит», наращивают собственные производства готовой еды и развивают обеденные зоны, создавая конкуренцию традиционному общепиту. Например, «Магнит» активно расширяет свою линейку собственной кулинарии, а также инвестирует в производство замороженных хлебобулочных изделий.