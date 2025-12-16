ФАС попросила 10 торговых сетей объяснить подорожание продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания. Ведомство направило запрос в 10 торговых сетей: «Магнит», сети группы компаний «Х5», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса».

В ходе проверки средневзвешенных закупочных и розничных цен в январе-августе ФАС зафиксировала «случаи установления высоких средневзвешенных наценок» в этих сетях. ФАС запросила у организаций пояснения о причинах наценок.

Служба предложила торговым сетям добровольно снизить, а затем ограничить торговые наценки на «наиболее востребованные позиции соцзначимых товаров». В случае выявления нарушений ФАС пообещала принять меры антимонопольного реагирования.

В июле Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в ФАС из-за роста цен на пакеты в супермаркетах, выяснил «Ъ». В письме речь шла о торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» (управляются X5 Group), «Магнит» и «Дикси» (входят в одну группу). Ассоциация говорила о признаках ценового сговора.

