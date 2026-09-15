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Электроника просится на полку

«М.Видео» начнет продавать товары через сеть ПВЗ «Магнита»

Сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) фактически закрывшегося «Магнит Маркета» будет использовать «М.Видео». На первом этапе сеть будет включать в себя 5 тыс. точек в 24 регионах. Аналитики считают, что такое партнерство может быть выгодным, но в конкуренции с крупнейшими площадками у компании «низкие шансы».

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«М.Видео» начала использовать сеть пунктов выдачи заказов «Магнита» для доставки онлайн-заказов, рассказали “Ъ” в компании. Летом маркетплейс «Магнита» объявлял о закрытии сайта и приложения. Сеть ПВЗ включает 5 тыс. точек в 24 городах.

Сейчас у «М.Видео» 850 своих точек, 15 тыс. партнерских точек с «Яндекс Маркетом» и 5,5 тыс. со СДЭК, а также 2,8 тыс. постаматов, говорят в компании. После запуска сеть охватит 24 региона России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский и Пермский края, Нижегородскую, Самарскую и Свердловскую области, Татарстан, Башкортостан и другие, добавляют в «М.Видео».

«М.Видео» запустила собственный маркетплейс осенью 2025 года. «Магнит Маркет», созданный на базе купленной у AliExpress в 2023 году сети KazanExpress, в конце июля заявил, что с 6 сентября останавливает работу сайта и приложения. По заявлениям компании, проект изменил формат работы на «расширенную полку», которая будет дополнять ассортимент торговой сети. Выручка «М.Видео» за 2025 год по МСФО упала на 28,1%, до 324,76 млрд руб., чистый убыток увеличился до 63,6 млрд руб.

Другие маркетплейсы также продолжают развивать собственные сети ПВЗ. В «Яндекс Маркете» говорят, что в их сеть входит более 18 тыс. ПВЗ и постаматов. «Со стороны предпринимателей видим растущий интерес к открытию ПВЗ по формату "Вместе". Этот тариф позволяет открыть пункт выдачи внутри уже действующего бизнеса с минимальными требованиями к брендингу»,— добавляют в компании. В Wildberries уверяют, что развитие сети пунктов выдачи заказов остается «одной из приоритетных задач» для компании, а сейчас число ПВЗ достигает более 98 тыс. в 22 тыс. населенных пунктов России и стран присутствия. В Ozon не ответили “Ъ”.

Бизнес замедлил темпы открытия новых пунктов выдачи заказов

Конкурировать напрямую с Ozon и Wildberries с меньшим ассортиментом и меньшим трафиком «не выигрышно ни по одному параметру», уверены в «ТеДо». «Главное преимущество "М.Видео" — сочетание офлайна и онлайна, омниканальный опыт, которого у маркетплейсов нет. Это работает в категориях, где чистый e-com слаб: крупная техника и дорогие покупки, где нужны консультация, доставка в квартиру или гарантия и сервис»,— объясняет представитель компании. При этом, добавляют в «ТеДо», «М.Видео» нужно иметь запас прочности: «"Магнит" закрыл проект, будучи прибыльной компанией. У "М.Видео" за первое полугодие 2026 года убыток 36,1 млрд руб. и обязательства 159,2 млрд руб. Маркетплейсы пять-семь лет живут в минусе — это требует либо реструктуризации долга, либо стратегического инвестора до, а не после масштабирования».

Как правило, использование уже имеющейся торгово-логистической инфраструктуры выгоднее, чем создание сети ПВЗ с нуля, говорит директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров: «У "М.Видео" сейчас непростое положение, компания находится в процессе активной и достаточно жесткой перестройки бизнеса с фокусом на онлайн-сегмент и сокращение физической сети». Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает, что в целом такое сотрудничество может быть «достаточно перспективным, в том числе из-за широкого присутствия "Магнита" на территории всей страны». «На рынках Азии, Европы и Америки универсальные маркетплейсы в итоге делят рынок между одним-двумя, максимум тремя игроками. Их доля составляет 80–90% рынка. Остальные 10–20% приходятся на нишевые маркетплейсы, специализированные e-com-площадки и независимых e-com-игроков»,— заключает партнер компании «АТК Консалтинг» Денис Довганич.

Алексей Жабин, Алина Мигачёва

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