«Магнит Маркет» откажется от бизнес-модели маркетплейса

Составлено ИИ-Ассистентъ

«Магнит» приобрел маркетплейс KazanExpress в ноябре 2023 года, с намерением использовать его базу для создания собственного онлайн-рынка под брендом «Магнит Маркет». Эта сделка позволила ритейлеру не запускать проект с нуля, а воспользоваться уже готовой инфраструктурой KazanExpress, включая технологическую платформу, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк, а также наработанный пул из 12 тысяч российских продавцов.

Запуск происходил поэтапно: первый тестовый пункт выдачи заказов «Магнит Маркет» открылся в Казани в феврале 2024 года, а затем появились круглосуточные ПВЗ, многие из которых расположены в уже существующих магазинах «Магнит». Расчет был на создание синергии с офлайн-сетью «Магнита», что должно было позволить конкурировать с крупными федеральными игроками, такими как Ozon и Wildberries. Однако, несмотря на эту стратегию, «Магнит Маркет» столкнулся с падением среднего оборота продавцов на 38% год к году в январе-сентябре 2024 года, что существенно отличалось от общих показателей роста на рынке.

Решение «Магнита» отказаться от универсального маркетплейса и сосредоточиться на модели «расширенной полки» может быть связано с высокой конкуренцией на рынке онлайн-торговли и желанием избежать «лобовой конкуренции» с двумя крупнейшими игроками. Эта трансформация также отражает общие тенденции на рынке, где традиционные ритейлеры стремятся расширять свое присутствие в интернете, а онлайн-игроки, напротив, развивают офлайн-точки. В 2025 году «Магнит» продолжал активно развивать свою сеть, в том числе за счет поглощений и редизайна объектов, при этом его онлайн-сегмент демонстрировал двукратный рост.

Уход от модели универсального маркетплейса и фокус на «расширенной полке» для «Магнита» может стать способом более эффективно использовать существующую логистическую инфраструктуру и сеть магазинов, чтобы предоставлять покупателям возможность совмещать покупки онлайн и офлайн, при этом предлагая некоторые товары онлайн по более низким ценам из-за меньших издержек по сравнению с офлайн-торговлей.