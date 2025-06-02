«Магнит» продал агробизнес «Москва на Дону» холдингу «Доминант»

Розничная сеть «Магнит» (MOEX: MGNT) продала агрокомпанию «Москва на Дону», выращивающую овощи открытого грунта в Липецкой области, структурам агрохолдинга «Доминант» Павла и Светланы Демидовых. Сделка закрыта в апреле, следует из данных ЕГРН.

В «Магните» подтвердили продажу, пояснив, что компания сосредоточится на тепличном направлении. Овощи «борщевого набора» ритейлер будет закупать у сторонних производителей по агроконтрактам.

По оценке BGP Capital, стоимость актива с долгом могла составить около 650 млн руб. В периметр сделки вошли 1,3 тыс. га земли с орошением, техника и овощехранилище.

«Доминант» входит в ТОП-20 землевладельцев России (320 тыс. га). «Москва на Дону» приносила «Магниту» 20 тыс. т овощей в год, но в 2024 году ее убыток составил 5 млн руб. Эксперты отмечают высокую волатильность рентабельности овощей открытого грунта.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Овощи размагнитились».