Химия покидает прилавки

Дрогери-сеть «М.Косметик» в первом полугодии закрыла 97 магазинов, это в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. У сети растут конкуренция с онлайн-каналами продаж и стоимость развития традиционных магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Розничная сеть «М.Косметик» (ранее «Магнит Косметик») в январе—июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Infoline. За год показатель увеличился в 4,6 раза. В январе—июне 2025 года с рынка ушел 21 магазин сети. Чистая выручка «М.Косметик» в первом полугодии увеличилась только на 0,8%, до 116,5 млрд руб. Годом ранее рост оценивался в 6,2%.

«М.Косметик» продолжает точечно открывать магазины, но акцент делает на рост через кластеризацию (объединение точек), работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, сказал “Ъ” директор сети Андрей Бодров. Он считает, что дрогери-ритейл (небольшие магазины с непродовольственными товарами повседневного спроса) перешел в стадию зрелости. Это требует от бизнеса фокуса на эффективности.

«М.Косметик» — часть бизнеса ГК «Магнит», основанной Сергеем Галицким. Сейчас ее контролирует Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. «Магнит» — один из крупнейших FMCG-ритейлеров России. Сеть насчитывает 32 тыс. магазинов в России. Выручка компании в 2025 году увеличилась на 13% год к году, до 3,05 трлн руб. «М.Косметик» развивается с 2010 года, специализируясь преимущественно на продаже косметики и бытовой химии. Сейчас под брендом работают 7,9 тыс. магазинов.

«М.Косметик» не единственный формат, который оптимизирует «Магнит». Согласно Infoline, в первом полугодии были закрыты пять гипермаркетов и супермаркетов сети, а также одна «Азбука вкуса». Темпы открытий сетей «Моя цена» и «В1» («Первый выбор») упали в несколько раз: с 845 в первой половине 2025 года до 211 в этом году. Это происходит в контексте общего сокращения инвестиционной активности в российской рознице.

На дрогери-сегмент влияет более активный переток продаж в онлайн, считает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По подсчетам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в канале сейчас продается уже 57% всех непродовольственных товаров. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов добавляет, что на развитие формата влияют и общие для всей розницы экономические факторы. Это высокая стоимость заемных средств, подорожание аренды, строительства и оснащения магазинов и дефицит кадров, перечисляет он.

Давление онлайн-канала на бизнес традиционных дрогери сохранится, прогнозирует сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин, и темпы открытия магазинов продолжат снижаться, хотя они остаются востребованными. Такие объекты хорошо работают при размещении рядом с продуктовыми супермаркетами, аптеками, пунктами выдачи заказов и пр., говорит господин Люлин. Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров замечает, что дрогери-магазины подходят для районных торговых центров, торговых галерей при супермаркетах и помещений стрит-ритейла в густонаселенных жилых районах.

Алина Мигачёва