Рост жестких дискаунтеров в России замедлился до минимума за семь лет

Совокупная выручка жестких дискаунтеров в России по итогам 2026 года может составить 2,06 трлн руб., увеличившись на 19,1%. Это станет самым низким показателем с 2018 года, подсчитали в Infoline. Для сравнения: в 2025 году рост составлял 19,6%, а в 2024-м — 24,8%. Замедление коснулось и открытия новых магазинов: за прошлый год их число выросло на 1,24 тыс. против 1,43 тыс. годом ранее — худший результат с 2020 года.

Эксперты связывают охлаждение рынка с общим снижением потребительской активности. По данным «Сбериндекса», в середине марта расходы на продукты выросли лишь на 1,8% при годовой инфляции 5,9%. Люди экономят, и даже дискаунтеры, главное преимущество которых — низкие цены, чувствуют это давление.

Свою роль сыграли и проблемы отдельных игроков. Выручка второго по величине жесткого дискаунтера «Светофор» в 2025 году упала на 3%, до 394,4 млрд руб. Сеть столкнулась с массовыми проверками и вынуждена была закрыть часть магазинов. Но главное, по мнению аналитиков, — это насыщение рынка. Мягкие дискаунтеры, такие как «Пятерочка» и «Магнит», активно проводят промоакции и догоняют жестких конкурентов по ценам на отдельные товары. Подходящих локаций для новых точек становится все меньше.

