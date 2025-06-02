Овощи размагнитились

Розничная сеть «Магнит» (MOEX: MGNT) продала структурам агрохолдинга «Доминант» Павла и Светланы Демидовых бизнес компании «Москва на Дону», специализирующейся на овощах открытого грунта в Липецкой области. Закупать «борщевой набор» ритейлер планирует через агроконтракты у сторонних производителей, а сам сконцентрируется на развитии более предсказуемого тепличного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Активы ООО «Москва на Дону», ранее принадлежащие АО «Тандер» (основное юрлицо ритейлера «Магнит»), были переданы ООО «Усманский агрокомплекс», следует из ЕГРН. Последний, согласно СПАРК, через ООО «Агродом» в равных долях контролируется совладельцами агрохолдинга «Доминант» Павлом и Светланой Демидовыми. В периметр сделки, состоявшейся в апреле, вошли права долгосрочной аренды на 1,3 тыс. га земель в Липецкой области для выращивания овощей открытого грунта, преимущественно «борщевого набора» (свекла, капуста, картофель и морковь).

В «Магните» подтвердили продажу «Москвы на Дону». Шаг, по словам представителя компании, обусловлен решением сфокусироваться на выращивании тепличных овощей и зеленных культур.

Это направление сеть развивает с 2011 года. Овощи «борщевого набора» подразделение компании «Магнит Агрофермер» закупает у сельхозпроизводителей в рамках агроконтрактов, договоров на поставки будущего урожая с фиксированными объемами, уточнили в сети. В «Доминанте» на вопросы “Ъ” не ответили.

Руководитель департамента M&A инвесткомпании BGP Capital Иван Пешков предполагает, что бизнес «Москвы на Дону» с учетом долга мог обойтись «Доминанту» в 650 млн руб. Он поясняет, что в портфеле компании достаточно дорогая земля с системой орошения: ее стоимость составляет 400 тыс. руб. за 1 га. К цене угодий добавляются техника, овощехранилище и прочее, говорит эксперт

ГК «Доминант» — агрохолдинг, основанный в 1996 году. Согласно BEFL, группа занимает 17-е место среди землевладельцев, в ее портфеле 320 тыс. га. Группа объединяет сельхозпредприятия, сахарные заводы, элеваторы и молочные комбинаты в Липецкой, Тульской, Тамбовской, Ростовской областях и других регионах России. Холдинг способен перерабатывать более 18 млн тонн сахарной свеклы в год, производство зерновых и масличных культур составляет более 1 млн тонн за сезон.

«Москва на Дону» основана в 2006 году в Хлевенском районе Липецкой области. Совладельцем компании изначально был Сергей Лупехин — гендиректор ГК «Малино» (земельный банк 40 тыс. га), крупного производителя овощей, в том числе картофеля. «Магнит» выкупил «Москву на Дону» в 2017 году. Ритейлер построил здесь овощехранилище и холодильники, запустил линию мойки овощей, сухой чистки и мелкой фасовки. В 2018 году, по последним публичным данным, компания приносила сети 20 тыс. тонн овощей в год. Согласно СПАРК, выручка ООО «Москва на Дону» в 2024 году увеличилась на 29,29% год к году, до 679,5 млн руб. Чистый убыток составил 5,07 млн руб.

Для овощей открытого грунта характерна экстремальная волатильность рентабельности, говорит партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. Например, в 2021 году маржинальность бизнеса, по ее словам, достигала 132,5%, а в 2022-м обвалилась до минус 34,2%. Текущую рентабельность производства овощей руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров оценивает в 25–50%. Такие изменения обычно продиктованы колебаниями объема урожая: рост предложения способствует снижению закупочных цен на овощи и наоборот. Объемы сбора при этом обычно плохо прогнозируемы. Сейчас прошлогоднее снижение урожая обеспечивает резкий рост цен на овощи открытого грунта (см. “Ъ” от 22 мая). Тепличное производство, по словам господина Гафарова, более устойчиво к колебаниям.

13,9 миллиона тонн составил сбор овощей открытого и закрытого грунта в РФ в 2024 году, по данным Росстата.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев замечает, что управлять аграрными активами становится сложнее и из-за роста издержек. Сильно подорожало обслуживание земельного банка — закупка семян, удобрений, сельхозтехники, перечисляет он. Но эксперт сомневается, что «Магнит» полностью откажется от аграрного направления. Выращивание собственных овощей, по словам господина Корнеева, позволяет сетям контролировать себестоимость продукции. «Москва на Дону» действительно не единственное сельскохозяйственное предприятие «Магнита». Ритейлер также контролирует тепличный комплекс «Зеленая линия» и другие активы. За 2023 год сеть отчиталась о производстве 109 тыс. тонн сельхозпродукции.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова