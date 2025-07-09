Ритейлера потянуло на вокзал

Холдинг «Новосталь-М», несколько лет искавший арендатора в свое офисное здание у Савеловского вокзала на севере Москвы, наконец нашел его. Один из крупнейших федеральных ритейлеров, «Магнит» (MOEX: MGNT), арендовал весь объект общей площадью 11 тыс. кв. м. Ежегодно компании придется платить за эти помещения до 817 млн руб. Консультанты называют эту сделку одной из наиболее значительных на рынке офисной недвижимости с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что продуктовая сеть «Магнит» договорилась об аренде принадлежащих металлургическому холдингу «Новосталь-М» площадей в деловом квартале Stone Towers у Савеловского вокзала на севере Москвы, “Ъ” рассказал источник на рынке недвижимости. В пресс-службе «Магнита» подтвердили эту информацию, добавив, что речь идет об аренде около 11 тыс. кв. м. В компании добавили, что новое пространство «позволит собрать в одном месте все управленческие команды московского офиса "Магнита" и повысить эффективность их взаимодействия». Штаб-квартира ритейлера находится в Краснодаре. В «Новосталь-М» не ответили на запрос “Ъ”.

Вероятно, «Магнит» забрал себе всю арендопригодную часть здания — 10,9 тыс. кв. м при общей площади объекта в 14 тыс. кв. м, считает руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. Эту недвижимость «Новосталь-М» выкупила у Stone в 2022 году оценочно за 5 млрд руб. Но через год холдинг решил продать актив на 20% дороже, вложив средства в развитие бизнеса (см. “Ъ” от 5 сентября 2023 года). На актив претендовали структуры ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна, а также краснодарская Lepta Capital, но в итоге реализовать здание не удалось (см. “Ъ” от 25 января 2024 года).

«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. В 2018 году он продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк продал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сейчас сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. В 2024 году ее выручка увеличилась на 19%, до 3,04 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 24,4%, до 50 млрд руб.

«Новосталь-М» рассчитывал выручить от продажи объекта у Савеловского вокзала 8 млрд руб., но это высокая цена для рынка, считает руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич. По ее словам, сейчас сдать площади в аренду проще с учетом дефицита качественных офисов в пределах Третьего транспортного кольца.

Первоначально «Новосталь-М» предлагал помещения по ставке 80 тыс. руб. за 1 кв. м в год, но, скорее всего, ритейлер мог договориться на 70–75 тыс. руб. за 1 кв. м, считает замдиректора департамента офисной недвижимости Ricci Яна Трапезникова. Исходя из этого, ежегодно компания будет платить 763–817 млн руб.

В NF Group называют эту сделку крупнейшей в сегменте аренды офисов в 2025 году.

Сейчас сотрудники московского подразделения «Магнита» работают в гибком пространстве Space 1 в бизнес-центре «Большевик» на Ленинградском проспекте. Кроме того, в начале июля ритейлер арендовал 1 тыс. кв. м у оператора гибких офисов Multispace в бизнес-центре «Арена» на Ленинградском проспекте. В ближайшее время «Магнит» вряд ли освободит арендуемые площади, поскольку ему необходимо будет приспособить площади в Stone Towers, полагает партнер Bright Rich | Cofrac International Сигуш Бабоян. Гендиректор Remain Дмитрий Клапша не исключает, что после ремонтных работ «Магнит» может отказаться от аренды этих сервисных офисов. В Space 1 и Multispace отказались от комментариев.

В целом офисный рынок в этом году столкнулся со снижением спроса. В январе—июне, по оценкам CORE.XP, объем сделок по покупке и аренде офисных площадей в Москве сократился на 15%, до 670 тыс. кв. м. Охлаждение рынка произошло после высокого спроса прошлых лет, когда компании массово отказывались от удаленного формата работы персонала и расширяли штат.

Дарья Андрианова