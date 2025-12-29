В нескольких партиях напитка Aloe Vera нашли летучие соединения

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку из-за случаев отравления напитком Aloe Vera, сообщает пресс-служба ведомства. На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве ребенок после глотка напитка почувствовал горечь и онемение во рту, а из бутылки исходил запах ацетона. Продукт, по данным канала, продавался в сети «Магнит». После инцидента напиток убрали с полок магазинов.

Роспотребнадзор сообщил, что отобрал на производственной площадке ООО «ВЕЛЬТАПЕНЗА» восемь образцов готовой продукции, и в пяти образцах с датами изготовления 11 августа, 5 октября, 10, 12 и 21 декабря 2025 года были обнаружены летучие органические соединения. «Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор направил обращения в адрес ООО «Оператор-ЦРПТ» (Единая система цифровой маркировки) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой заблокировать продажи напитка на маркетплейсах и в интернет-магазинах. До получения итоговых результатов экспертиз россиянам рекомендовали воздержаться от употребления продукта от ООО «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА».