Развоз и ныне там

Крупнейшие торговые сети обсуждают с поставщиками возможность развозить товары в магазины и на распределительные центры собственными силами последних. Такая схема снизит риски ритейлеров в случае нарушений бесперебойной работы их логистических объектов, но может привести к росту издержек и увеличению отпускной цены товаров. Это, в свою очередь, грозит торговым сетям сокращением рентабельности, так как повысить цену на полке они не могут из-за высокой конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

О том, что крупнейшие розничные сети обсуждают со своими поставщиками корректировку договоров, “Ъ” рассказали сразу несколько компаний-партнеров торговых сетей. В частности, с предложением закрепить возможность доставки товаров до распределительных центров и магазинов их силами, к поставщикам обратилось АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»). Об этом говорится в тексте дополнительного соглашения, направленного компаниям (есть у “Ъ”). Собеседник “Ъ” связывает такую инициативу с опасениями ритейлера за бесперебойность работы логистической инфраструктуры. В «Магните “Ъ” пояснили, что сеть проактивно оценивает возможные варианты обеспечения стабильности цепочек поставок и доступности товаров на полке.

Источник “Ъ” в одном из крупных поставщиков продовольствия говорит, что введение подобных корректировок в договоры сейчас обсуждает и X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»). В X5, а также в «Ленте», Metro и «Вкусвилле» “Ъ” оперативно не ответили.

В Рыбном союзе подтверждают, что такие обращения ритейлеров действительно поступают. Отраслевые сообщества обсуждают ситуацию и возможные варианты решения, отмечают там. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов говорит, что бизнесу известно о предложении корректировать систему логистики для розницы. Производители, по его словам, готовы обсуждать необходимость подобных изменений с партнерами. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Востриков говорит, что закупщики различных сетей обращались к поставщикам, зондируя потенциально возможности предприятий по доставке до розничных точек.

Крупные ритейлеры обычно берут логистику товаров на себя. Дмитрий Востриков поясняет, что сейчас самостоятельно развозят продукцию по магазинам лишь поставщики и дистрибуторы скоропортящихся товаров, которые работают в небольшом радиусе. Например, своя логистика, как правило, есть у производителей хлебобулочных изделий. Остальные поставщики, по словам эксперта, работают с розницей через распределительные центры, товары до которых доставляют логистические компании торговых сетей. Стоимость их услуг обычно рассчитывается и фиксируется отдельно.

Собственные распредцентры и автопарк позволяют сетям оптимизировать издержки и устанавливать более привлекательную цену на товары, поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперт поясняет, что переориентация на доставку до магазина поставщиками гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Повысить цену на полке ритейлеры из-за конкуренции не смогут и в итоге вынужденно столкнутся с падением маржинальности, предполагает он. Дополнительным риском в случае развития прямой доставки до магазинов господин Бурмистров считает снижение загрузки распределительных центров и автотранспорта.

Господин Востриков сомневается, что перейти на схему с самостоятельной доставкой до магазинов технически удастся поставщикам всей продукции. «Розничным сетям необходимо будет расширять пул поставщиков регионального уровня»,— рассуждает он. Михаил Бурмистров предполагает, что переориентация на доставку до магазинов транспортом поставщика может быть обоснованна для некоторых товаров с высокой стоимостью, приводя в качестве примера алкоголь. Торговые сети, согласно нормам законодательства, в рамках договоров поставки выкупают товар у поставщиков и несут за него ответственность с момента приемки или погрузки в автомобиль.

Более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам на прошлой неделе предложила торговая сеть «Красное & Белое». 29 июля стало известно, что ритейлер обратился к ним с предложением заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность расплачиваться за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств. К последним предлагается отнести в том числе атаки БПЛА, следует из текста (есть в распоряжении “Ъ”).

Производители восприняли инициативу «Красного & Белого» крайне негативно. Вячеслав Мамонтов, в частности, называет перенос всех рисков на поставщиков неправомерным и противоречащим действующему законодательству. В самом «Красном & Белом» говорят, что речь пока идет о переговорной версии документа, направленной на получение обратной связи партнеров. Но сама инициатива обусловлена необходимостью обеспечить устойчивость поставок в условиях повышенных рисков для складской и логистической инфраструктуры, добавили там. Одновременно сеть продолжает изучать возможные варианты страхования товаров.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров, Алина Мигачёва