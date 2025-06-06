Акции «Ленты» выросли на 4% на сообщениях о покупке гипермаркетов «Магнита»

Акции сети «Лента» по состоянию на 10:32 росли на 3,9% — 1532 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. Акции «Магнита» (MOEX: MGNT) на торговой площадке также в моменте продемонстрировали рост более чем на 2%, цена достигла 4030 руб. Показатели начали увеличиваться на фоне сообщений о продаже гипермаркетов «Магнита». «Лента» считается главным кандидатом на их приобретение.

Как выяснил «Ъ», переговоры о сделке уже ведутся, но детали пока не раскрываются. В случае продажи всех крупноформатных магазинов (251 гипермаркет и 195 супермаркетов), сумма сделки может составить около 100 млрд руб.

Ранее «Магнит» уже сокращал число точек сети — часть из них могут переделать под магазины «Азбуки вкуса». Один из источников «Ъ» уточнил, что продажа площадей связана с намерением «Магнита» сосредоточиться на развитии небольших магазинов «у дома».

Подробности — в материале «Ъ» «“Магнит” мельчает».