Ритейл складывает бизнес

«Магнит» (MOEX: MGNT) официально объявил о приобретении контрольной доли в сети магазинов «Азбука вкуса», работающей в премиальном сегменте. Стороны не раскрывают размер пакета. Однако, по информации “Ъ”, «Магнит» на первом этапе получит 51% оценочной стоимостью более 30 млрд руб. и право первоочередного выкупа оставшейся доли. Ритейлер в последнее время демонстрирует низкую рентабельность, в отличие от своего давнего конкурента X5 Group, отмечают инвестаналитики. Поэтому, считают они, «Магнит», покупая часть бизнеса «Азбуки вкуса», пытается заверить своих акционеров, что диверсифицирует бизнес и выходит в новые для себя сегменты розничной торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

АО «Тендер» — основное операционное дочернее общество ритейлера «Магнит» — выкупает контрольный пакет долей в ООО «Городской супермаркет», управляющем сетью магазинов премиального сегмента «Азбука вкуса». Об этом «Магнит» официально сообщил 30 апреля. Сделка будет закрыта после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. Ожидается, что это произойдет к середине мая 2025 года, говорят два источника “Ъ”, знакомых с ситуацией.

«Магнит» основан Сергеем Галицким, который в начале 2018 года продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По собственным данным, выручка компании по итогам 2024 года увеличилась на 19%, до 3,04 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 24,4%, до 50 млрд руб.

Стороны сделки не раскрывают размер доли, переходящий «Магниту».

По словам источника “Ъ”, знакомого с условиями покупки, «Магнит» на первом этапе получит 51% долей в ООО «Городской супермаркет».

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов оценивает эту долю в 30 млрд руб., гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров — в 35–45 млрд руб. Вся сеть «Азбука вкуса» может стоить 65–70 млрд руб., добавляет господин Бурмистров. По его мнению, сейчас для «Азбуки вкуса» лучший момент для продажи: в 2024 году сеть показала один из лучших результатов по росту сопоставимых продаж — более 16%, уступив по этому показателю только «Ленте». Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская, напротив, считает, что «Азбука вкуса» продается с дисконтом, учитывая, что оценочная стоимость контрольной доли в сети составляет всего около 0,4 размера ее выручки за 2024 год.

Стороны также не раскрывают имена совладельцев «Азбуки вкуса», продавших «Магниту» свои доли. По данным на 2021 год, среди соучредителей сети указаны его основатели Максим Кощеенко (25,5%) и Олег Лыткин (25,5%). Еще 41,1% — у структур Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова, 12% — у VMHY Андрея Вдовина, Алексея Масловского и Питера Хамбро. Доля менеджмента — 4,4%.

Сейчас «Азбука вкуса» оперирует 172 магазинами общей площадью 100,4 тыс. кв. м, включая 108 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука daily» и пять гипермаркетов «АВ маркет». Большая часть магазинов — 138 объектов — расположена в Москве, 23 — в Подмосковье, остальные точки работают в Санкт-Петербурге. По собственным данным, за 2024 год ритейлер нарастил выручку на 17,3%, до 101,2 млрд руб., чистую прибыль — в 4,5 раза, до 3,63 млрд руб.

В сделку также были включены пять кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств «Азбуки вкуса»: их суточная мощность составляет более 5,7 тыс. наименований продукции объемом до 75 тонн. В рамках сделки «Магнит» также приобрел три распределительных центра и складскую инфраструктуру доставки общей площадью 47 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге. Можно предположить, что фабрики-кухни и распредцентры «Азбуки вкуса» будут задействованы для расширения бизнеса сервиса по доставке продуктовых наборов Grow Food, выкупленного частично в начале 2024 года инвесткомпанией Marathon Group — основным акционером «Магнита».

По словам другого источника “Ъ”, близкого к одной из сторон сделки, в перспективе весь бизнес «Азбуки вкуса» может перейти «Магниту» благодаря преимущественному праву выкупа оставшихся 49%.

Это стандартное условие при таких сделках, оно закреплено в Гражданском кодексе РФ. Но в случае с «Магнитом» выкуп станет возможным при достижении «Азбукой вкуса» определенных финансовых результатов, уточняет собеседник “Ъ”. Поэтому, не исключает он, «Магнит», как контролирующий владелец, будет требовать от менеджмента «Азбуки вкуса» увеличивать число магазинов. По данным РБК, руководящий состав «Азбуки вкуса», как и бренд, меняться не будет.

Для «Магнита» приобретение доли в «Азбуке вкуса» является возможностью выйти в премиальный сегмент, считает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. У «Азбуки вкуса» также есть планы укрепить присутствие на рынке ОАЭ, для «Магнита» это способ выхода на международный уровень, добавляет Марат Ибрагимов.

Однако ряд инвестаналитиков не так оптимистично оценивают сделку. «Результаты "Магнита" в том числе из-за низкой рентабельности блекнут на фоне X5 Group (ближайшего конкурента.— “Ъ”), и в такой ситуации ритейлер решил купить "Азбуку вкуса", что станет ответом X5, который развивает в более высоком сегменте сеть "Перекресток"»,— пишут в ежедневном обзоре рынков аналитики ИФК «Солид». В свою очередь, аналитики «БКС Мир инвестиций» называют сделку с «Азбукой вкуса» «неожиданным шагом», так как сегмент супермаркетов в последние годы теряет долю рынка.

Но сделка, не исключают эксперты, «может быть стратегически выгодной за счет потенциальной диверсификации клиентской базы».

В то же время, отмечают в «БКС Мир инвестиций», долговая нагрузка «Магнита» в 2024 году выросла, а свободный денежный поток был отрицательным. «Поэтому сделка такого, хотя и, вероятно, умеренного, размера может привести к дальнейшему росту долга или сократить дивиденды за 2024 год»,— резюмируют инвестаналитики. Акции «Магнита» на Московской бирже по состоянию на 15:00 мск 30 апреля подорожали на 0,73%, до 4,5 тыс. руб. за бумагу.

Халиль Аминов, Алина Мигачёва, София Мешкова, Дарья Андрианова