MGM через Роспатент намерен отсудить у «Магнита» «Розовую пантеру»

Американская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) подала в Палату по патентным спорам заявление об аннулировании товарного знака «Розовая пантера». Права на этот бренд принадлежат тепличному комплексу «Гринхаус», который входит в структуру розничной сети «Магнит» (MOEX: MGNT). Знак зарегистрирован по 31-му классу МКТУ, куда входят овощи, фрукты и орехи, однако продукция под этой маркой сейчас не выпускается. В MGM и «Магните» ситуацию не комментируют.

«Розовая пантера» — известная медиафраншиза, созданная в 1963 году и включающая комедийные фильмы и мультсериалы. Это не первая попытка MGM оспорить использование бренда в России: в октябре 2025 года Роспатент по требованию студии аннулировал аналогичный товарный знак, зарегистрированный компанией «РЧК-Трейдинг» (дистрибутор чая и кофе). Тогда ведомство указало на тождественность названия известному произведению и персонажу.

Эксперты расходятся в оценке шансов сторон. С одной стороны, высокая узнаваемость голливудской франшизы может стать ключевым аргументом в пользу MGM, даже если речь идет о несмежных категориях товаров. С другой — у «Магнита» и «Гринхаус» есть возможность доказать, что их знак не является прямой отсылкой к интеллектуальной собственности американской студии, подобно тому, как это удалось Калужскому ликероводочному заводу в споре с Disney за бренд «Пираты Карибского моря».

