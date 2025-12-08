Акции «Магнита» выросли на 7% после технической ошибки Мосбиржи

Акции компании «Магнит» (MOEX (MOEX: MOEX): MGNT) выросли на торгах Московской биржи в понедельник на 6,81%, до 3105 руб., следует из данных торгов.

После краткосрочного роста началась коррекция, однако на 14:30 мск акции торгуются выше 3 тыс. руб. Этот уровень преодолен впервые с конца октября.

7 декабря на сайте Мосбиржи было опубликовано сообщение о «временном неприменении мер по противодействию дестабилизации цен для ценной бумаги MGNT в торговый день 9 декабря». Это значит, что торги акциями проходят в обычном режиме, их цена может падать или расти более свободно, отражая реальный рыночный спрос и предложение. Сейчас сообщение удалено, Мосбиржа назвала публикацию технической ошибкой при проведении тестовых торгов.