«Магнит» закрыл сделку по покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит» (MOEX: MGNT) сообщил о закрытии сделки по покупке контрольного пакета в ООО «Городской супермаркет», под управлением которого находятся магазины «Азбука вкуса». Ритейлер приобрел долю в размере 81,55%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О завершении сделки говорится в сообщении ПАО «Магнит». Компания выкупила долю через свое основное операционное дочернее общество АО «Тандер». Стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса» «Магнит» не назвал.

В бизнес «Азбуки вкуса» входят 172 магазина общей площадью 100,4 тыс. кв. м. В сделку также были включены пять кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств. Собеседники «Ъ» говорили, что «Магнит» на первом этапе должен был получить 51% сети стоимостью 30 млрд руб. и право первоочередного выкупа оставшейся доли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ритейл складывает бизнес».