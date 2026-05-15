Совет директоров «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ритейлера «Магнит» (MOEX: MGNT) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут 19 июня.

«Чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2025 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2025 отчетного года не выплачивать»,— следует из пресс-релиза.

По итогам 2025 года операционная компания «Магнита» — АО «Тандер» — получила чистый убыток в 22 млрд руб. впервые с момента основания. Годом ранее «Тандер» получил 46,4 млрд руб. чистой прибыли. Негативный финансовый результат 2025-го в компании связали с возросшими капитальными вложениями. Одним из заметных событий года стала покупка торговой сети «Азбука вкуса».