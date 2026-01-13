На новые территории завезли прилавки

Одна из крупнейших продуктовых сетей «Магнит» (MOEX: MGNT) может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России в 2022 году. Федеральные власти обещают поддерживать выход крупных ритейлеров в новых регионах, помогая в развитии логистических цепочек. Впрочем, в этом году массового выхода крупных розничных компаний на эти рынки эксперты пока не ожидают: заемные деньги для развития сетями дополнительных проектов все еще остаются дорогими.

О том, что сеть «Магнит» рассматривает возможность развития на новых территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), рассказали два собеседника “Ъ” на рынке продуктового ритейла. В самой компании не опровергли эту информацию, но заявили “Ъ”, что в 2026 году основные планы по расширению географии присутствия будут сфокусированы на регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, испытывающих недостаток современных форматов торговли.

«Магнит» основан Сергеем Галицким, который в начале 2018 года продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По собственным данным, выручка компании по итогам первой половины 2025 года составила 1,6 трлн руб., увеличившись на 14,7% год к году. Чистая прибыль компании за этот же период сократилась на 70,2%, до 6,5 млрд руб.

У «Магнита» уже сейчас может быть контрагент на новых территориях, отмечает один из собеседников “Ъ” на рынке ритейла. По его словам, розничная компания поставляет часть своей продукции в сеть «Твой магазин», работающую в Донецке, Мариуполе, Луганске. Большая часть ассортимента «Твоего магазина» схожа с товарной матрицей, представленной в точках «Магнита» в центре и на юге России, добавляет другой собеседник “Ъ” на розничном рынке. В «Магните» не стали комментировать эту информацию.

Сейчас развитие инфраструктуры для современной розничной торговли в ДНР, ЛНР и на части Запорожской и Херсонской областей происходит при активном участии государства. Федеральные и региональные власти публично заявляют о готовности поддерживать выход крупных торговых сетей прежде всего за счет развития логистики и создания распределительных центров, напоминает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. В этой конфигурации формат сотрудничества «Магнита» с «Твоим магазином» может рассматриваться как один из возможных тестовых сценариев работы федерального ритейлера на новых территориях, считает собеседник “Ъ” на розничном рынке. Такая стратегия типична для крупных публичных ритейлеров, подтверждает господин Зайцев.

Денис Мантуров, глава Минпромторга, ноябрь 2022 года, РБК: «В новых регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Они обеспечивают население всем необходимым».

Впрочем, массового выхода крупнейших федеральных ритейлеров на новые рынки в 2026 году ждать не стоит, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас российские ритейлеры в условиях сохранения высоких процентных ставок по кредитам и снижения потребительского спроса фокусируются на повышении эффективности новых открытий, осуществляя их в первую очередь в регионах, где уже обеспечены логистические возможности и запущены распределительные центры, поясняет господин Бурмистров.

Снижение потребительской активности привело и к сокращению количества новых магазинов. Так, в январе—сентябре 2025 года сети открыли около 5,3 тыс. торговых объектов — это на 30% меньше год к году (см. “Ъ” от 10 декабря 2025 года). С учетом сложной и дорогой логистики, а также сохранения высоких рисков для торговых объектов и персонала вероятность выхода в 2026 году продуктовых ритейлеров в новые территории является очень низкой, считает Михаил Бурмистров. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные продуктовые сети в России) от комментариев отказались.

Сейчас основные игроки российского рынка продуктовой розницы заинтересованы в развитии магазинов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где покупательский спрос и доходы населения остаются на относительно высоком уровне. Так, в 2026 году «Магнит» планирует открыть первые магазины в Магаданской области и Якутии. Развитие сети в удаленных от центра регионах со сложной логистикой способствует повышению ценовой доступности продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости для покупателей, подчеркнули в компании.

Алина Мигачёва, Владимир Комаров