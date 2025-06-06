«Магнит» может продать гипермаркеты «Ленте»

Сеть «Магнит» (MOEX: MGNT) рассматривает возможность продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии небольших магазинов «у дома». Основным претендентом на покупку объектов называют «Ленту», которая продолжает наращивать присутствие в этом сегменте.

По данным «Ъ», переговоры о сделке уже ведутся, но детали пока не определены. В «Магните» и «Ленте» отказались от комментариев. В случае продажи всех крупноформатных магазинов (251 гипермаркет и 195 супермаркетов) сумма сделки может составить около 100 млрд руб.

Эксперты отмечают, что интерес покупателей к гипермаркетам снижается из-за роста популярности доставки. Однако «Лента», в отличие от «Магнита», сохраняет положительную динамику в этом сегменте. Покупка позволит сети расширить географию без затрат на строительство новых объектов.

Ранее «Магнит» уже сокращал число гипермаркетов, а часть площадей может перепрофилировать под магазины «Азбука вкуса», которую ритейлер приобрел в этом году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «''Магнит'' мельчает».