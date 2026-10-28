Владелец сети «Дикси» сменил регистрацию с Кипра на Калининград

Dixy Holding Limited была зарегистрирована на Кипре 28 января 2004 года. В июле 2021 года «Магнит» приобрел компанию за 87,6 млрд руб. В периметр сделки вошли 2,4 тыс. магазинов «Дикси», 39 суперсторов «Мегамарт», пять распределительных центров и более 700 грузовиков.