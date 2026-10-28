Владелец сети «Дикси» сменил регистрацию с Кипра на Калининград
Компания Dixy Holding Limited сменила кипрскую юрисдикцию и зарегистрировалась в Калининградской области. Через компанию структурирован бизнес торговой сети «Дикси». Данные опубликованы в государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Запись о редомициляции компании внесли в реестр 26 октября. Новое юридическое название организации — международная компания ООО «Дикси Холдинг Лимитед». Единственным владельцем 100% долей осталась компания «Тандер», которая управляет сетью «Магнит».
Согласно выписке из реестра, фирма зарегистрирована в Калининграде по адресу: Солнечный бульвар, 25. Генеральным директором указана Анна Афонина. Уставный капитал составил 789,4 тыс. руб. Основным видом деятельности указана работа холдинговых компаний.
Dixy Holding Limited была зарегистрирована на Кипре 28 января 2004 года. В июле 2021 года «Магнит» приобрел компанию за 87,6 млрд руб. В периметр сделки вошли 2,4 тыс. магазинов «Дикси», 39 суперсторов «Мегамарт», пять распределительных центров и более 700 грузовиков.