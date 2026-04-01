Дело «Азбуки вкуса»

Основное юрлицо сети магазинов «Магнит» (MOEX: MGNT) — АО «Тандер» по итогам 2025 года столкнулось с первым убытком в своей истории. Это связано с большими расходами ритейлера на поглощение «Азбуки вкуса» и дальневосточной сети «Самбери», а также на модернизацию своих торгово-логистических объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Основное операционное юрлицо ПАО «Магнит» — АО «Тандер» получило убыток в 22,4 млрд руб., следует из неаудированной отчетности компании. Для сравнения: в 2024 году «Тандер» получил в виде чистой прибыли 46,9 млрд руб. В целом за последние 20 лет АО «Тандер» не получало убытка. В «Магните» заверили “Ъ”, что финансовое положение группы устойчиво.

Представитель ритейлера пояснил, что отрицательный финансовый результат основной операционной компании связан с существенными капитальными затратами. Кроме того, ужесточение кредитно-денежной политики привело к росту процентных расходов «Тандера» на обслуживание долгов.

«Магнит» основан Сергеем Галицким, который в 2018 году продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сеть насчитывает около 32 тыс. магазинов в России. По собственным данным, выручка компании в 2025 году увеличилась на 13% год к году, до 3,05 трлн руб.

Снижение чистой прибыли не всегда является следствием падения выручки или операционной эффективности как таковой, это может быть результатом агрессивной инвестиционной стратегии, поясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. В случае с «Магнитом» речь действительно идет о рекордных расходах на обслуживание процентов по кредитам, взятым в том числе на покупку сетей «Азбука вкуса» и «Самбери», это привело к росту общей задолженности компании почти вдвое, до 430 млрд руб., отмечает эксперт.

Покупка 80% бизнеса «Азбуки вкуса» обошлась «Магниту» в 29,6 млрд руб. Приобретение трети бизнеса «Самбери» эксперты «Infoline-Аналитики» оценивали ранее в 6,6–8,3 млрд руб.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская отмечает, что в 2025 году «Магнит» активно занимался редизайном большого количества своих торговых объектов и усовершенствованием логистической инфраструктуры. На это также потребовались средства, в том числе и заемные. Расходы «Магнита» в 2025 году из-за подорожания кредитного финансирования выросли заметно — на 74% год к году, до 163,9 млрд руб., добавляет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. По итогам полной отчетности прибыль самого ПАО «Магнит» может сократиться почти втрое, до 15,9 млрд руб., прогнозирует аналитик «Финам» Магомед Магомедов.

С одной стороны, «Магнит» демонстрирует неплохие операционные показатели — растут сопоставимые продажи и выручка, а онлайн-сегмент показал двукратный рост, но с другой — рентабельность и EBITDA упали до самых низких значений за пять лет, комментирует Олег Абелев. По его словам, в том числе по этой причине, а также из-за отсутствия у компании свободного денежного потока она отказалась от выплаты дивидендов за прошлый год и вряд ли это случится в ближайшее время.

61,3 триллиона рублей составил оборот розничной торговли в России в 2025 году, по данным Росстата.

«Магнит» стал заметно уступать своим конкурентам в темпах роста, отмечает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Для сравнения: выручка «Ленты» в 2025 году увеличилась на 24,2% год к году, до 1,1 трлн руб. За аналогичный период Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») получила 4,64 трлн руб. выручки, это на 18,8% больше, чем годом ранее.

Алина Мигачёва