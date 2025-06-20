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Коммерсантъ FM
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«Первый выбор» растерял магнетизм

Почему ритейлер сокращает число магазинов

Ритейлер «Магнит» сократил число своих дискаунтеров «Первый выбор». Два года назад, когда открывались первые точки, компания заявляла о цели в 300 магазинов, но остановилась на 175, отказавшись от дальнейшего развития. Сеть урезана уже почти на 10 объектов, пишут «Ведомости». В «Магните» подтвердили, что проект «Первый выбор» поставлен на паузу. По словам представителя компании, сейчас пересматриваются требования к формату в условиях высокого инфляционного давления на капитальные затраты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ошибка «Магнита» состояла в том, что он пытался одновременно развивать два дискаунтера: «Моя цена» и «Первый выбор». Проекты конкурировали между собой, но ни тот, ни другой не вполне удовлетворяли спрос покупателя, считает основатель информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Именно в самом формате жестких дискаунтеров проблемы нет. Прямой конкурент "Магнита" — та же самая X5 Retail Group показывает пример, как можно сфокусироваться на одном бренде (это сеть "Чижик") и за год открыть 1 тыс. магазинов, дальше расти очень высокими темпами, наращивая свою долю как внутри основной компании, так и на рынке в целом.

Что такое магазины-дискаунтеры и почему растет их популярность

Другой вопрос, что в самом формате еще много чего нужно сделать. Жесткие дискаунтеры — это магазины с очень узким выбором. А в этом случае нужно очень внимательно подходить к ассортиментной матрице, потому что на каждую потребность должен быть тот товар, который удовлетворяет потребителя, это с одной стороны. А с другой, должен быть достаточно большой портфель собственных торговых марок. У "Чижика" пока их доля где-то на уровне 40%. У "Магнита" же с этим большие проблемы из-за того, что они использовали сразу несколько брендов. Выпуск собственных торговых марок в этом плане затруднен. И хотя у самого ритейлера есть собственные производства и они могли бы даже часть продукции закрывать своими мощностями, но и здесь мы видим, что в дискаунтерах не всегда это делалось. Часть товаров производилась под бренд "Магнита", а не под бренд этой сети, и стратегия не была раскрыта полностью».

Почему ритейлеры сокращают долю краткосрочных скидок

При этом именно формат жесткого дискаунтера сейчас самый востребованный у потребителя, говорят данные статистики. Доля таких магазинов в общем объеме розничного рынка за последние четыре года выросла вдвое и составляет сейчас 6%, а к 2028-му, по прогнозам, увеличится до 8%. Причем более четверти их посетителей — это люди с доходом больше 100 тыс. руб. в месяц, сообщили аналитики Nielsen. Такие магазины осваивают смежные сегменты и конкурируют даже с кофейнями, отметил президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко: «Вот сейчас X5 Retail Group запустила проект "Около", и за прошлый год уже открыл больше 2 тыс. объектов. В планах на 2025-й — сделать 4 тыс. И спрос на них растет. То есть это такие мягкие форматы, когда ты можешь просто перейти под крыло крупной сети и получить доступ к ее распределительным центрам и товарам, которые, естественно, ниже по ценам, поскольку ритейлеры на объемах работают. Франчайзинг, в частности, "Около" и "Дикси", наоборот, растет.

Я бы другой тренд отметил: сейчас ритейл начинает залезать на поляну общественного питания, предлагая готовую еду и кофе. И это направление будет развиваться.

Думаю, в этот формат доставки, формат перехода от чистых дискаунтеров к универсальным моделям, в которых есть и готовая еда, и кофе, и возможность сразу перекусить, и будет дрейфовать ритейл. Это можно наблюдать в том числе и по зарубежным рынкам. Тот же самый 7-Eleven и FamilyMart не останавливают рост».

Как развивается формат бюджетных магазинов в новых условиях

Отмечая основные тренды развития ритейла, Ассоциация компаний розничной торговли говорит о фокусе на малоформатную модель. Это магазины у дома, которые ориентируются на требования покупателей к ассортименту, ценам и скорости покупок. Сейчас в таком формате работает почти треть объектов розничного рынка, а уже через три года доля увеличится до 36%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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