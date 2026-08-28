Чистый убыток «Магнита» за первое полугодие составил почти 2 млрд рублей

Выручка «Магнита» (MOEX: MGNT) по МСФО за первое полугодие составила 1,88 трлн руб. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток достиг 1,9 млрд руб. против 6,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании.

Показатель EBITDA увеличился на 12,1%, до 96 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне прошлого года — 5,1%. Чистый долг «Магнита» на 30 июня составлял 518 млрд руб. Это на 20,3% больше год к году.

После публикации отчетности акции «Магнита» снизились на 3,6%, до 1488,5 руб. за бумагу. По состоянию на 21:37 мск стоимость акций составляет 1,496 руб. 27 августа бумаги ритейлера обвалились до уровня августа 2009 года. С начала года котировки потеряли более 50%, следует из данных Investing.com.