Бывший топ-менеджер «Магнита» возглавила сеть «Командор»

«Командор» — крупнейшая розничная сеть Восточной Сибири. По собственным данным управляет более 480 магазинами в 119 населенных пунктах. По итогам 2025 года занимает первое место в Красноярском крае (16,6 % рынка) и Тыве, второе — в Хакасии и Иркутской области. В 2025 году выручка ТС «Командор» выросла на 11,5%, до 100,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 14,5%, до 1,66 млрд руб. Основной владелец компании с долей 32% — председатель совета директоров Сергей Неделин.