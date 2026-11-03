Бывший топ-менеджер «Магнита» возглавила сеть «Командор»
Гендиректором торговой сети «Командор» назначена Анжела Рябова, которая прежде возглавляла формат дискаунтер в «Магните», сообщила компания. По данным ЕГРЮЛ, госпожа Рябова стала гендиректором «ТС Командор» и «Командор-Холдинг» 29 октября. Анжела Рябова будет отвечать за реализацию стратегии «Командора», нацеленную на достижение лидерства по доле в регионах присутствия, опережающую рынок динамику роста и повышение операционной эффективности, заявили в компании.
Анжела Рябова имеет 25-летний опыт работы в розничной торговле. В том числе возглавляла ГК «Красный Яр», развивала дискаунтер «Батон», управляла «Восточным Союзом», объединяющим розничные сети Восточной Сибири. В «Магните» запустила жесткие дискаунтеры B1 («Первый выбор»). «Магнит» 29 октября объявил, что магазины B1 перейдут под управление основного формата ритейлера — «магазина у дома», сохранив название и позиционирование.
«Командор» — крупнейшая розничная сеть Восточной Сибири. По собственным данным управляет более 480 магазинами в 119 населенных пунктах. По итогам 2025 года занимает первое место в Красноярском крае (16,6 % рынка) и Тыве, второе — в Хакасии и Иркутской области. В 2025 году выручка ТС «Командор» выросла на 11,5%, до 100,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 14,5%, до 1,66 млрд руб. Основной владелец компании с долей 32% — председатель совета директоров Сергей Неделин.