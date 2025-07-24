«Магнит» увеличил долю в «Азбуке вкуса» до 84%

Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) нарастил долю в «Азбуке вкуса» с 81,55% до 84,05%. С 22 июля основное операционное юрлицо «Магнита» — АО «Тандер» — владеет такой долей в ООО «Городской супермаркет», работающем под брендом «Азбука вкуса». На данные ЕГРЮЛ обратил внимание «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В мае, когда компании заключали сделку, речь шла о доле в 81,55%. В пресс-службе «Магнита» агентству рассказали, что компания увеличила долю за счет выкупа долей миноритарных акционеров. Те владеют небольшими пакетами акций, которые не позволяют участвовать в управлении бизнесом. У кого из совладельцев сохранились акции, в компании не раскрыли.

«Азбука вкуса» входит в сегмент премиум. Сейчас в стране открыт 171 магазин. Большая часть расположена в Москве и Московской области, остальные — в Санкт-Петербурге.

«Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по объему выручки ритейлер в России. Владеет сетью магазинов «Дикси». На конец 2024 года компания насчитывала 31,4 тыс. торговые точки в 72 регионах страны.

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