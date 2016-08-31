Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
14 июня, пятница
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Черноземье
Воронеж
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье
Слушать радио
Коротко
Новости
14:34
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
20:14
Депутаты почти наполовину подняли тарифы на воду в Белгороде
17:27
Воронежская горэлектросеть оштрафована на 300 тыс. рублей за высокую цену для интернет-провайдеров
17:27
Возбуждено уголовное дело о хищении земельных участков под Воронежем
17:02
С 17 июня и до конца августа движение по Северному мосту Воронежа пойдет по одной стороне
16:58
«Единая Россия» выдвинула Игоря Артамонова в липецкие губернаторы
16:07
В Тамбове определяют застройщиков двух проблемных домов
15:45
ВТБ в Тамбовской области нарастил кредитный портфель почти до 18 млрд рублей
15:33
Заместителем начальника пермского главка МВД может стать главный полицейский Курской области
15:13
Воронежская структура «Авангард-Агро» получила поручительство по кредитам на 1 млрд рублей
14:10
Власти Белгорода разыграют право обслуживания 100 маршрутов с максимальной ценой 10,7 тыс. рублей
13:04
На очистку реки Сейм в Курской области намерены потратить 70 млн рублей
12:36
На Орловщине планируют возродить глазуновские яблоневые сады
11:47
Гамзат Исалмагомедов не допущен к конкурсу на пост мэра Курска
11:30
Россельхозбанк добился продажи имущества воронежского маслозавода
ещё
все новости
помогаем помогать
Матвей Мажайский
муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение, требуется лечебное питание
Зиёда Эргашева
Вы помогли, спасибо!
Подробно
Тема
(обновлено: 04.06.2019)
Рубрика "Выбор редакции Черноземья"
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Воронежцам доверяют инициативу
Областные власти ждут от муниципалитетов больше самоуправления
Зодчие прозрели
Воронежцев избавили от метро и показали перспективы Петровской набережной
«Останетесь тут, пока не решите проблему»
Губернатор ждет срочного устранения неприятного запаха в Воронеже
Роман Старовойт прислушался к народу
К развитию Курской области привлекли обычных жителей региона
Тракторам здесь не место
Промплощадку в центре Курска планирует застроить жильем воронежский «Инстеп»
Genser заехал в черноземные суды
Началось банкротство структур автодилера в Белгороде и Липецке
Взятки с «Грядки»
Воронежского полицейского подозревают в попытке получить 10 млн рублей
Игорь Артамонов выбрал компромисс
Врио липецкого губернатора пойдет на выборы от «Единой России»
Депутат меняет кресло
Виктор Карамышев планирует покинуть Госдуму и возглавить мэрию Курска
От ВАСО улетают доходы
Авиазавод делает перерыв в серийном производстве и начинает модернизацию за 8 млрд рублей
1
Жилье стоит на запасном пути
Железнодорожная ветка Минобороны затруднила застройку промплощадки в Воронеже
Аэровокзал для двоих
«Новапорт» вновь попробует стать совладельцем воронежского аэропорта
Алексея Карякина выводят из сада
Поменяется глава департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области
Dars готовится к новому учебному году
Ульяновская компания может обеспечить питанием всех воронежских школьников
«Эконива» встает за прилавок
Крупнейший производитель молока в РФ откроет сеть магазинов
«Канцлеръ» польется из Нововоронежа
Компания вкладывает около 1 млрд рублей в расширение производства напитков
Инвесторы преломили плиту
Проект завода стройматериалов под Орлом осложнился конфликтом собственников
Архив
Наглядно
Фотогалерея
«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
Фотогалерея
Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
Фотогалерея
А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
Фотогалерея
«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
Фотогалерея
Независимый театр в Белгороде
Прошел фестиваль современной пьесы «Наш кислород»
Фотогалерея
Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
Фотогалерея
Парадный подсчет
Как военные готовят технику к параду 9 мая в Воронеже
Фотогалерея
День без труда
33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
Фотогалерея
Избранные
Воронежской облдуме 25 лет
Фотогалерея
Меню для питомцев
«Мираторг» начинает производить корма для кошек и собак
Фотогалерея
На «Встречной полосе»
Группа «Сплин» презентовала в Воронеже свой новый альбом
Фотогалерея
Поднимая в космос
Воронежский механический завод осваивает новые ракетные двигатели
фотогалерея
«Спящая красавица»
В Театре оперы и балета прошла премьера нового балета
Фотогалерея
На финишной прямой
Начался физпуск седьмого энергоблока на Нововоронежской АЭС
Фотогалерея
Итальянская классика
Как изменился Воронежский шинный завод за семь лет с Pirelli
Фотогалерея
Южное ускорение
Как в Воронежской области строят обход узкого участка М-4
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Реклама
Подписка
Мероприятия
Контакты
Вместе с “Ъ”
Актуальные темы
Интервью
«Динамика инфляции дает повод для оптимизма»
Малый и средний бизнес увеличивают активность
Партнерский проект
«Формматериалы» укрепляют позиции
Компания запустила в Воронеже новый завод по производству сухих строительных смесей
Госрегулирование
Курян достают из машин
Городские власти могут расширить зону платных парковок и ввести выделенные полосы
По тарифу ударили «заморозки»
В Воронеже в очередной раз снизили плату за вывоз мусора
Новости компаний
Энергоблок №2 НВАЭС-2 вышел на 50% мощности
Завершился первый подэтап освоения мощности
Вкусное путешествие на «Лимак»
О хлебе, мукомольных тонкостях и о тех, кто создает самый важный продукт страны
Строительство
Тракторам здесь не место
Промплощадку в центре Курска планирует застроить жильем воронежский «Инстеп»
«Авангард» дорос до суда
Противники высоток в Липецке и застройщик готовятся к правовому решению
черноземье онлайн
Тематические спецпроекты
спецпроект
Стиль. Черноземье
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия