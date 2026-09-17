«Новохоперскому району повезло»
Алексей Гордеев и Александр Гусев осмотрели новые объекты «Агроэко» в Воронежской области.
Группа компаний «Агроэко» инвестировала 21 млрд руб. в свои проекты в Новохоперском районе Воронежской области, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев во время рабочей поездки по объектам холдинга. В районе компания запустила новый свинокомплекс, завершает строительство комбикормового завода, многоквартирного дома для сотрудников, а также вкладывает средства в местный аграрно-экономический техникум. Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев оценили, как развивается производственный кластер и меняется сельская инфраструктура.
Рабочая поездка по объектам ГК «Агроэко» началась с нового свинокомплекса «Русановский», где гостей встречали руководитель компании Владимир Маслов и специалисты комплекса. Разговор о новом объекте прошел на площадке перед входом в комплекс на фоне большого панно, на котором в цифрах представили динамику развития холдинга и особенности новой площадки. Гостей не повели на традиционную в подобных случаях экскурсию по корпусам: даже для вип-персон действуют строгие требования биобезопасности.
Как рассказал господин Маслов, этой цели здесь подчинили даже логистику — транспорт теперь не заезжает на территорию комплекса, что дополнительно защищает животных от бактерий и вирусов. По его словам, решение имеет и экономический эффект: транспорт не простаивает во время дезинфекции.
Специалисты свинокомплекса добавили, что свиней здесь будут кормить комбикормом, произведенным на заводах компании. В «Агроэко» считают, что это позволяет контролировать безопасность кормов и точность соблюдения рецептуры.
Сотрудники обратили внимание гостей на технологичность производственной площадки: здесь применяются системы микроклимата и вентиляции, автоматизированные системы кормления и удаления отходов, цифровые инструменты управления. Первый приплод на «Русановском» ждут уже через пару недель: в отличие от традиционного подхода, сюда будут завозить сразу супоросных, то есть беременных, свиноматок.
- По данным «Агроэко», производственная мощность «Русановского» — до 16,2 тыс. т мяса в год. Этот объем соответствует годовому потреблению свинины 500 тыс. человек. Предприятие рассчитано на единовременное содержание 4,2 тыс. свиноматок.
- В создание свинокомплекса компания инвестировала более 3 млрд руб. После выхода предприятия на полную мощность предполагаемые налоговые отчисления превысят 110 млн руб. в год. Запуск позволит создать 89 рабочих мест, среднемесячная зарплата составит 72 тыс. руб.
В компании также отметили: «Говоря об уровне заработка, нужно учитывать немалые премиальные, выстроенную систему повышения квалификации и карьерного роста, весомый соцпакет, который год от года пополняется новыми «опциями». К примеру, в 2026 году появились корпоративный маткапитал от 500 тыс. до 1 млн рублей и выплаты родителям первоклассников».
Господин Гордеев продолжил социальную тему: «Мы тут с людьми разговаривали, они говорят, что не хватает кафе...» И сделал многозначительную паузу.
Глава холдинга заполнил ее без долгих раздумий: «Конечно, мы учтем это в своих планах».
«Ловите его на слове», — пошутил глава Новохоперского района Виктор Королев.
«Ловить меня не надо, я здесь, — улыбнулся господин Маслов. — Мы в районе немало средств вложили в соцобъекты. Возможно, добавим в программу и кафе».
Разговор о социальных проектах холдинга продолжился во время посещения строительства жилого дома для сотрудников компании.
- По данным компании, дом спроектирован на 75 квартир общей площадью 3531 кв. м и рассчитан на 200 жильцов. Строительство ведётся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
- Общий объем инвестиций — 347 млн руб. В финансировании участвуют работодатель, федеральный, областной и местный бюджеты. Сдать дом планируется до конца 2026 года.
Господин Маслов рассказал гостям, что сотрудники предприятия, отработавшие в холдинге 10 лет, смогут приобрести предоставленную квартиру за 1% её сметной стоимости, «то есть практически даром».
Дома для персонала компании также строятся в Павловском и Таловском районах. В планах — два дома в Калачеевском районе, где «Агроэко» реконструирует мясокомбинат. Господин Маслов пояснил: «Наряду с созданием производственных площадок мы строим жилье, потому что понимаем: без этого сложно привлекать сотрудников, удерживать высококлассных специалистов. По сути, выполняем двуединую задачу: мы как компания получаем стабильных мотивированных работников и одновременно даём людям возможность решить жилищный вопрос на льготных условиях».
Господин Гордеев отметил важность инвестиций компании в образование: «Агроэко» оживляет Новохоперский аграрно-экономический техникум. До 2028 года компания планирует инвестировать в него порядка 24 млн руб».
Господин Маслов подчеркнул, что масштабная реконструкция техникума с созданием новых специализированных классов, современных лабораторий и открытием дополнительных специальностей, а также другие социальные проекты стали возможны при поддержке Минсельхоза России и правительства Воронежской области. И не без гордости уточнил: «Преподавание будет максимально приближено к реальным процессам наших производств. Ребята-студенты смогут проходить практику на наших предприятиях и после завершения учебы устраиваться к нам на работу, получать жилье. Уверен, многие предпочтут оставаться жить на родной земле, потому что будут иметь здесь все для полноценной жизни — жилье, профессиональный рост, хорошую инфраструктуру для отдыха и развития детей».
Судя по технологичности нового комбикормового завода «Агроэко», который вступит в строй до конца 2026 года, проходить практику и работать здесь молодым специалистам будет интересно.
- По данным «Агроэко», в строительство четвертого комбикормового завода компания вложила более 7,5 млрд руб. Его производственная мощность — до 420 тыс. т комбикормов в год. Этого объема достаточно для откорма более 1,2 млн свиней и получения около 150 тыс. т мяса.
- Полный ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. Завершаются монтаж и настройка энергетической системы, продолжается строительство цеха по производству полножирной экспандированной сои, используемой как компонент комбикормов. Производительность цеха составит 10 т в час.
- По данным компании, после запуска на предприятии появится 155 рабочих мест. Предполагаемые налоговые отчисления после выхода завода на полную мощность составят 172 млн руб. в год.
Гостям показали уже построенные элеватор, склад мучнистого сырья, комбикормовый цех и административно-бытовой комплекс с испытательным лабораторным центром. Член правления холдинга, курирующий животноводство и растениеводство, Алексей Кирсанов рассказал, что после запуска мощности завода позволят закрыть не только собственные нужды холдинга, но и поставлять комбикорма другим сельхозпредприятиям. Предприятие сможет выпускать свыше 30 видов кормов для свиней, крупного рогатого скота и птицы.
Делегация осматривает территорию предприятия
Фото: Агроэко
Господин Кирсанов подчеркнул, что здесь, как и на свинокомплексе, при проектировании во главу угла поставлены «самые высокие стандарты биобезопасности». В качестве примера он привел отдельные подъездные пути: сырье и готовая продукция перемещаются по разным, не пересекающимся маршрутам. Автоматизация технологических процессов минимизирует влияние человеческого фактора, что, по его словам, помогает обеспечить биобезопасность кормов.
В одной из точек визита гости на пару минут вышли из микроавтобуса, чтобы понаблюдать проезд грузового автомобиля, который привёз урожай с поля.
«Исторический момент! — отметил кто-то из представителей компании. — Это первая партия зерна, из которого будут производить комбикорм – вкусный и безопасный».
Вкусовые качества продукции многие гости оценили самолично. В испытательном лабораторном центре заведующая лабораторией Ольга Егунова не только рассказала участникам визита о многоуровневом контроле входного сырья и готовой продукции, но и предложила попробовать корм для маленьких поросят.
Гости рискнули и немало удивились: «По вкусу напоминает мюсли!»
Подытоживая впечатления от знакомства с новыми объектами, господин Гордеев отметил: «Очень важно, чтобы у каждого сельского района был вот такой якорный инвестор! Новохоперскому району повезло, что «Агроэко» выбрала его как основную площадку. 21 млрд руб. инвестировано в районе, тысяча рабочих мест создана! Трудно себе представить, как бы развивался этот классически сельский район, если бы не было здесь «Агроэко». Хочется пожелать, чтобы у нас в каждом сельском районе появились вот такие якорные партнеры-инвесторы.
Фото: Агроэко
«Агроэко» прикладывает огромные усилия по развитию животноводства, привлекая колоссальные инвестиции, — согласился господин Гусев. — По сути, компания развивает производство в формате кластеров — от растениеводства и производства комбикормов до выращивания животных и мясопереработки. И, конечно, немаловажным фактором является высочайший уровень биологической защиты на предприятиях «Агроэко». Это под силу обеспечить только крупному бизнесу».
- По данным Национального союза свиноводов России, «Агроэко» входит в топ-5 крупнейших производителей свинины по итогам 2025 года. Производственные площадки компании находятся в Воронежской и Тульской областях.
- По данным компании, в холдинг входят 52 свиноводческие площадки, четыре комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочные фермы, мясокомбинат и сеть фирменных магазинов. Площадь земель в управлении — 150 тыс. га. В холдинге работают около 10 тыс. человек.