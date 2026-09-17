«Новохоперскому району повезло»

Группа компаний «Агроэко» инвестировала 21 млрд руб. в свои проекты в Новохоперском районе Воронежской области, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев во время рабочей поездки по объектам холдинга. В районе компания запустила новый свинокомплекс, завершает строительство комбикормового завода, многоквартирного дома для сотрудников, а также вкладывает средства в местный аграрно-экономический техникум. Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев оценили, как развивается производственный кластер и меняется сельская инфраструктура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На новом свинокомплексе «Русановский», входящем в состав группы компаний АГРОЭКО, будут выращивать 130 тысяч голов в год Фото: Агроэко Чтобы обеспечить биобезопасность, на территории предусмотрели отдельные транспортные маршруты для кормовозов и животновозов Фото: Агроэко Как отмечает председатель Совета директоров АГРОЭКО Владимир Маслов, объем инвестиций в строительство объекта превысил 3 млрд рублей Фото: Агроэко На новом объекте побывали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов Фото: Агроэко На новый свинокомплекс завезли супоросных свиноматок Фото: Агроэко Следующая фотография 1 / 5 На новом свинокомплексе «Русановский», входящем в состав группы компаний АГРОЭКО, будут выращивать 130 тысяч голов в год Фото: Агроэко Чтобы обеспечить биобезопасность, на территории предусмотрели отдельные транспортные маршруты для кормовозов и животновозов Фото: Агроэко Как отмечает председатель Совета директоров АГРОЭКО Владимир Маслов, объем инвестиций в строительство объекта превысил 3 млрд рублей Фото: Агроэко На новом объекте побывали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов Фото: Агроэко На новый свинокомплекс завезли супоросных свиноматок Фото: Агроэко

Рабочая поездка по объектам ГК «Агроэко» началась с нового свинокомплекса «Русановский», где гостей встречали руководитель компании Владимир Маслов и специалисты комплекса. Разговор о новом объекте прошел на площадке перед входом в комплекс на фоне большого панно, на котором в цифрах представили динамику развития холдинга и особенности новой площадки. Гостей не повели на традиционную в подобных случаях экскурсию по корпусам: даже для вип-персон действуют строгие требования биобезопасности.

Как рассказал господин Маслов, этой цели здесь подчинили даже логистику — транспорт теперь не заезжает на территорию комплекса, что дополнительно защищает животных от бактерий и вирусов. По его словам, решение имеет и экономический эффект: транспорт не простаивает во время дезинфекции.

Специалисты свинокомплекса добавили, что свиней здесь будут кормить комбикормом, произведенным на заводах компании. В «Агроэко» считают, что это позволяет контролировать безопасность кормов и точность соблюдения рецептуры.

Сотрудники обратили внимание гостей на технологичность производственной площадки: здесь применяются системы микроклимата и вентиляции, автоматизированные системы кормления и удаления отходов, цифровые инструменты управления. Первый приплод на «Русановском» ждут уже через пару недель: в отличие от традиционного подхода, сюда будут завозить сразу супоросных, то есть беременных, свиноматок.

По данным «Агроэко», производственная мощность «Русановского» — до 16,2 тыс. т мяса в год. Этот объем соответствует годовому потреблению свинины 500 тыс. человек. Предприятие рассчитано на единовременное содержание 4,2 тыс. свиноматок.

В создание свинокомплекса компания инвестировала более 3 млрд руб. После выхода предприятия на полную мощность предполагаемые налоговые отчисления превысят 110 млн руб. в год. Запуск позволит создать 89 рабочих мест, среднемесячная зарплата составит 72 тыс. руб.

В компании также отметили: «Говоря об уровне заработка, нужно учитывать немалые премиальные, выстроенную систему повышения квалификации и карьерного роста, весомый соцпакет, который год от года пополняется новыми «опциями». К примеру, в 2026 году появились корпоративный маткапитал от 500 тыс. до 1 млн рублей и выплаты родителям первоклассников».

Господин Гордеев продолжил социальную тему: «Мы тут с людьми разговаривали, они говорят, что не хватает кафе...» И сделал многозначительную паузу.

Глава холдинга заполнил ее без долгих раздумий: «Конечно, мы учтем это в своих планах».

«Ловите его на слове», — пошутил глава Новохоперского района Виктор Королев.

«Ловить меня не надо, я здесь, — улыбнулся господин Маслов. — Мы в районе немало средств вложили в соцобъекты. Возможно, добавим в программу и кафе».

Разговор о социальных проектах холдинга продолжился во время посещения строительства жилого дома для сотрудников компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Многоквартирный дом строится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» за счет работодателя, федерального, областного и местного бюджетов Фото: Агроэко Председатель Совета директоров АГРОЭКО Владимир Маслов, вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области Александр Гусев инспектируют объект перед завершающей стадией строительства Фото: Агроэко Семья Линьковых – будущие новоселы нового дома Фото: Агроэко Следующая фотография 1 / 3 Многоквартирный дом строится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» за счет работодателя, федерального, областного и местного бюджетов Фото: Агроэко Председатель Совета директоров АГРОЭКО Владимир Маслов, вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области Александр Гусев инспектируют объект перед завершающей стадией строительства Фото: Агроэко Семья Линьковых – будущие новоселы нового дома Фото: Агроэко

По данным компании, дом спроектирован на 75 квартир общей площадью 3531 кв. м и рассчитан на 200 жильцов. Строительство ведётся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Общий объем инвестиций — 347 млн руб. В финансировании участвуют работодатель, федеральный, областной и местный бюджеты. Сдать дом планируется до конца 2026 года.

Господин Маслов рассказал гостям, что сотрудники предприятия, отработавшие в холдинге 10 лет, смогут приобрести предоставленную квартиру за 1% её сметной стоимости, «то есть практически даром».

Дома для персонала компании также строятся в Павловском и Таловском районах. В планах — два дома в Калачеевском районе, где «Агроэко» реконструирует мясокомбинат. Господин Маслов пояснил: «Наряду с созданием производственных площадок мы строим жилье, потому что понимаем: без этого сложно привлекать сотрудников, удерживать высококлассных специалистов. По сути, выполняем двуединую задачу: мы как компания получаем стабильных мотивированных работников и одновременно даём людям возможность решить жилищный вопрос на льготных условиях».

Господин Гордеев отметил важность инвестиций компании в образование: «Агроэко» оживляет Новохоперский аграрно-экономический техникум. До 2028 года компания планирует инвестировать в него порядка 24 млн руб».

Господин Маслов подчеркнул, что масштабная реконструкция техникума с созданием новых специализированных классов, современных лабораторий и открытием дополнительных специальностей, а также другие социальные проекты стали возможны при поддержке Минсельхоза России и правительства Воронежской области. И не без гордости уточнил: «Преподавание будет максимально приближено к реальным процессам наших производств. Ребята-студенты смогут проходить практику на наших предприятиях и после завершения учебы устраиваться к нам на работу, получать жилье. Уверен, многие предпочтут оставаться жить на родной земле, потому что будут иметь здесь все для полноценной жизни — жилье, профессиональный рост, хорошую инфраструктуру для отдыха и развития детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Панорамный вид нового завода. Объем инвестиций при строительстве составил более 7,5 млрд рублей Фото: Агроэко На заводе есть собственное автотранспортное предприятие. Это позволяет выстраивать оптимальные логистические маршруты Фото: Агроэко Производственные мощности завода составят до 420 тыс. тонн комбикормов в год, или до 50 тонн в час Фото: Агроэко Участникам делегации, которую возглавили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев, рассказали об передовых решениях на новом комбикормовом заводе Фото: Агроэко Фото: Агроэко Делегация осматривает территорию предприятия Фото: Агроэко Некоторые гости даже попробовали образцы продукции на вкус: комбикорма абсолютно безопасны. Самый вкусный, по мнению участников визита — престартер, которым кормят маленьких поросят Фото: Агроэко Следующая фотография 1 / 7 Панорамный вид нового завода. Объем инвестиций при строительстве составил более 7,5 млрд рублей Фото: Агроэко На заводе есть собственное автотранспортное предприятие. Это позволяет выстраивать оптимальные логистические маршруты Фото: Агроэко Производственные мощности завода составят до 420 тыс. тонн комбикормов в год, или до 50 тонн в час Фото: Агроэко Участникам делегации, которую возглавили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев, рассказали об передовых решениях на новом комбикормовом заводе Фото: Агроэко Фото: Агроэко Делегация осматривает территорию предприятия Фото: Агроэко Некоторые гости даже попробовали образцы продукции на вкус: комбикорма абсолютно безопасны. Самый вкусный, по мнению участников визита — престартер, которым кормят маленьких поросят Фото: Агроэко

Судя по технологичности нового комбикормового завода «Агроэко», который вступит в строй до конца 2026 года, проходить практику и работать здесь молодым специалистам будет интересно.

По данным «Агроэко», в строительство четвертого комбикормового завода компания вложила более 7,5 млрд руб. Его производственная мощность — до 420 тыс. т комбикормов в год. Этого объема достаточно для откорма более 1,2 млн свиней и получения около 150 тыс. т мяса.

Полный ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. Завершаются монтаж и настройка энергетической системы, продолжается строительство цеха по производству полножирной экспандированной сои, используемой как компонент комбикормов. Производительность цеха составит 10 т в час.

По данным компании, после запуска на предприятии появится 155 рабочих мест. Предполагаемые налоговые отчисления после выхода завода на полную мощность составят 172 млн руб. в год.

Гостям показали уже построенные элеватор, склад мучнистого сырья, комбикормовый цех и административно-бытовой комплекс с испытательным лабораторным центром. Член правления холдинга, курирующий животноводство и растениеводство, Алексей Кирсанов рассказал, что после запуска мощности завода позволят закрыть не только собственные нужды холдинга, но и поставлять комбикорма другим сельхозпредприятиям. Предприятие сможет выпускать свыше 30 видов кормов для свиней, крупного рогатого скота и птицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация осматривает территорию предприятия

Фото: Агроэко Делегация осматривает территорию предприятия

Фото: Агроэко

Господин Кирсанов подчеркнул, что здесь, как и на свинокомплексе, при проектировании во главу угла поставлены «самые высокие стандарты биобезопасности». В качестве примера он привел отдельные подъездные пути: сырье и готовая продукция перемещаются по разным, не пересекающимся маршрутам. Автоматизация технологических процессов минимизирует влияние человеческого фактора, что, по его словам, помогает обеспечить биобезопасность кормов.

В одной из точек визита гости на пару минут вышли из микроавтобуса, чтобы понаблюдать проезд грузового автомобиля, который привёз урожай с поля.

«Исторический момент! — отметил кто-то из представителей компании. — Это первая партия зерна, из которого будут производить комбикорм – вкусный и безопасный».

Вкусовые качества продукции многие гости оценили самолично. В испытательном лабораторном центре заведующая лабораторией Ольга Егунова не только рассказала участникам визита о многоуровневом контроле входного сырья и готовой продукции, но и предложила попробовать корм для маленьких поросят.

Гости рискнули и немало удивились: «По вкусу напоминает мюсли!»

Подытоживая впечатления от знакомства с новыми объектами, господин Гордеев отметил: «Очень важно, чтобы у каждого сельского района был вот такой якорный инвестор! Новохоперскому району повезло, что «Агроэко» выбрала его как основную площадку. 21 млрд руб. инвестировано в районе, тысяча рабочих мест создана! Трудно себе представить, как бы развивался этот классически сельский район, если бы не было здесь «Агроэко». Хочется пожелать, чтобы у нас в каждом сельском районе появились вот такие якорные партнеры-инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агроэко Фото: Агроэко

«Агроэко» прикладывает огромные усилия по развитию животноводства, привлекая колоссальные инвестиции, — согласился господин Гусев. — По сути, компания развивает производство в формате кластеров — от растениеводства и производства комбикормов до выращивания животных и мясопереработки. И, конечно, немаловажным фактором является высочайший уровень биологической защиты на предприятиях «Агроэко». Это под силу обеспечить только крупному бизнесу».