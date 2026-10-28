«ЭНКО»-номика развития
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Четырехподъездный дом рассчитан на 155 квартир общей жилой площадью 9,3 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены 85 однокомнатных, 45 двухкомнатные, 23 трехкомнатные и две квартиры с четырьмя и более комнатами. Кроме того, в здании предполагаются келлеры для хозяйственных нужд. На придомовой территории запланированы 71 гостевое машиноместо, детская и спортивная площадки, а также площадка для сбора твердых коммунальных отходов.
Дома рассчитаны на 2 475 квартиры общей жилой площадью 135 тыс. кв. м. Застройщик намерен вводить в эксплуатацию один объект за другим до конца 2028 года. Строительство предусмотрено на собственных земельных участках площадью около гектара, принадлежащих застройщику. Генеральным подрядчиком указано воронежское ООО «Комплекс-строй».
Воронежский проект
По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), первую очередь возводит ООО «ЭНКО.КРОНА ПАРК». Проект предусматривает дом комфорт-класса переменной этажности — от 19 до 25 этажей. Стоимость строительства самого здания заявлена в размере 2,78 млрд руб. С учетом расположенного рядом надземного паркинга затраты на первую очередь составят почти 3,1 млрд руб. В квартале запланированы монолитно-каркасные дома разной этажности, объединенные пешеходной аллеей. Проект предусматривает подземный и наземный многоуровневый паркинги. Одной из особенностей территории должен стать дубовый парк с прогулочными дорожками, арт-объектами и игровыми зонами для детей.
«При реализации жилых проектов мы рассматриваем благоустройство и доступность среды как часть комплексного развития территории. Зеленые зоны, общественные пространства, спортивная инфраструктура и решения, учитывающие потребности маломобильных жителей, должны быть встроены в проект с самого начала. Такой подход предполагает внимание не только к самому зданию, но и к тому, как устроена повседневная жизнь будущих жителей»,— пояснили такой подход в «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ».