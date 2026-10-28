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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Черноземье

«ЭНКО»-номика развития

Корпорация вложит 49,7 млрд руб. в строительство жилья и инфраструктуры в Курской области
Курская область договорилась с тюменской АО «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» о реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов до 2034 года. В рамках соглашения застройщик намерен построить в Курске 655,4 тыс. кв. м жилья и инфраструктуры, вложив в проекты 49,7 млрд руб. В числе уже заявленных объектов — жилые дома на улицах Сторожевой и Энгельса. Параллельно компания развивает проект «ЭНКО.Крона Парк» в Воронеже, где общий объем инвестиций оценивается примерно в 12 млрд руб. Помогает девелоперу во многом активная коллаборация с банковскими и государственными организациями.
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ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ

Курс на Курск

Курская область и АО «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» в лице специализированного застройщика «ИНСТЕП» подписали соглашение о реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов до 2034 года в рамках ПМЭФ-2025. Стороны намерены координировать усилия в развитии городской среды и содействовать созданию новых рабочих мест. Согласно документу, застройщик построит в Курске 655,4 тыс. кв. м жилья и инфраструктуры. Общий объем вложений составит 49,7 млрд руб.
Один из последних заявленных проектов — девятиэтажный жилой дом на улице Сторожевой. В начале сентября воронежское ООО СЗ «ИНСТЕП.Энгельса», входящее в тюменскую девелоперскую группу «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ», опубликовало проектную декларацию объекта стоимостью 1,1 млрд руб. Сдать дом планируется в третьем квартале 2029 года, передать ключи дольщикам — до 31 марта 2030-го. Разрешение на строительство выдано в июне и действует до июня 2031 года. Работы развернутся на принадлежащему застройщику участке площадью 9,5 тыс. кв. м.

Четырехподъездный дом рассчитан на 155 квартир общей жилой площадью 9,3 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены 85 однокомнатных, 45 двухкомнатные, 23 трехкомнатные и две квартиры с четырьмя и более комнатами. Кроме того, в здании предполагаются келлеры для хозяйственных нужд. На придомовой территории запланированы 71 гостевое машиноместо, детская и спортивная площадки, а также площадка для сбора твердых коммунальных отходов.

Еще несколько жилых домов компания заявила в апреле, их начали строить в облцентре на улице Энгельса. Структура «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» задекларировала возведение пяти 20-этажных домов комфорт-класса общей стоимостью 11 млрд руб. В частности, согласно проектным декларациям, каждый дом будет обходиться девелоперу в 2,20 млрд, 2,97 млрд, 2,10 млрд, а также 1,61 млрд и 1,98 млрд руб. Проект реализует — ООО «Специализированный застройщик "Стройдом-инвест"», входящее в периметр группы «ИНСТЕП».

Дома рассчитаны на 2 475 квартиры общей жилой площадью 135 тыс. кв. м. Застройщик намерен вводить в эксплуатацию один объект за другим до конца 2028 года. Строительство предусмотрено на собственных земельных участках площадью около гектара, принадлежащих застройщику. Генеральным подрядчиком указано воронежское ООО «Комплекс-строй».

В жилом комплексе будут созданы все условия для комфортной жизни. Для любителей активного образа жизни предусмотрены велосипедные дорожки. Для детей оборудована современная детская площадка. Спортивные площадки в количестве шести штук подойдут для занятий спортом и активного отдыха. Для удобства передвижения по комплексу предусмотрены пандусы и понижающие площадки. Для автовладельцев предусмотрено множество гостевых машиномест.

ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ

Воронежский проект

Земельные участки для развития действующих проектов и запуска новых приобретены также в соседних городах. В июле этого года «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» объявила о запуске нового проекта в Воронеже — жилого квартала «ЭНКО.Крона Парк» на улице Ломоносова в Северном микрорайоне. Этот ЖК станет первым совместным проектом с «ИНСТЕП» после M&A сделки в 2024 году. Объем инвестиций в первую очередь заявлен на уровне 3,1 млрд руб., стоимость всего квартала оценивается примерно в 12 млрд руб. Завершить строительство планируется до 2032 года.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), первую очередь возводит ООО «ЭНКО.КРОНА ПАРК». Проект предусматривает дом комфорт-класса переменной этажности — от 19 до 25 этажей. Стоимость строительства самого здания заявлена в размере 2,78 млрд руб. С учетом расположенного рядом надземного паркинга затраты на первую очередь составят почти 3,1 млрд руб. В квартале запланированы монолитно-каркасные дома разной этажности, объединенные пешеходной аллеей. Проект предусматривает подземный и наземный многоуровневый паркинги. Одной из особенностей территории должен стать дубовый парк с прогулочными дорожками, арт-объектами и игровыми зонами для детей.

Застройщик также делает ставку на разнообразие планировок: в квартирах на верхних этажах предусмотрены террасы, высота потолков составит 2,75 м. Среди других заявленных решений — увеличенные окна, корзины для кондиционеров, келлеры для хранения вещей и лобби с колясочными и входами на уровне земли.
«При реализации жилых проектов мы рассматриваем благоустройство и доступность среды как часть комплексного развития территории. Зеленые зоны, общественные пространства, спортивная инфраструктура и решения, учитывающие потребности маломобильных жителей, должны быть встроены в проект с самого начала. Такой подход предполагает внимание не только к самому зданию, но и к тому, как устроена повседневная жизнь будущих жителей»,— пояснили такой подход в «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ».
Рядом с будущим кварталом уже сформирована социальная и коммерческая инфраструктура, в том числе школа «Содружество», известная как «Мегашкола», детский сад «Изумрудный» и поликлиника №4. Транспортную доступность обеспечивают выезды с улицы Ломоносова в сторону Московского проспекта, Березовой Рощи и улицы Крынина. У остановки «Опытная станция СХИ» проходят шесть автобусных маршрутов.

От Тюмени до Черноземья

АО «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ», ранее ГК «ЭНКО», основано в Тюмени Еленой Низамовой на фоне растущего спроса на современное и качественное жилье в 2011 году. Компания специализируется на жилом и коммерческом строительстве, в том числе на комплексном развитии территорий. Компания продолжает укреплять позиции в федеральных рейтингах застройщиков по итогам 2025 года, следует из данных портала ЕРЗ.РФ (Единый реестр застройщиков). По объему текущего строительства (на 1 октября 2026 года) компания заняла 19-е место в общероссийском ТОПе (плюс три позиции к прошлому периоду).
Сейчас девелопер возводит 811 178 кв. м жилья в семи регионах.
По объему ввода жилья за 2025 год «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» поднялась сразу на 22 строчки вверх и заняла 14-е место с показателем 319 166 кв. м, поступления на эскроу-счета в 2025 году составили 32 492,8 млн руб. Также застройщик включен в «Зал славы российского девелопмента» ЕРЗ, награждение состоялось в рамках Российской строительной недели 2026.
Кроме того, по оценке потребительских качеств жилых комплексов (версия октябрь v2026) тюменский застройщик занял 4-е место в стране.
В 2012 году она начала первый девелоперский проект — жилой комплекс «Лукоморье», а годом позже приступила к строительству первой очереди жилого района «Прео» (ранее — «Преображенский»). В 2019 году «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» стала первым тюменским застройщиком, разместившим облигации на Московской бирже. К 2022 году земельный банк компании достиг 4 млн кв. м в четырех регионах. В 2024 году группа приобрела воронежского застройщика «ИНСТЕП», работающего в Воронежской, Курской и Липецкой областях. В сделку вошли также генподрядчик, три управляющие компании, два проектных института и два завода по производству железобетонных конструкций. Приобретение расширило географию деятельности группы до восьми регионов.
Сейчас компания заявляет о присутствии в девяти регионах: Тюменской области, Свердловской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Татарстане, Нижегородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. По данным компании, построено 2,1 млн кв. м жилья и 3,087 млн кв. м общей площади зданий, в ее проектах живут более 93 тыс. человек.
«ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» развивает партнерства с финансовыми и промышленными организациями. В 2025 году компания заключила соглашения со Сбербанком о сотрудничестве в области цифровизации, финансовых технологий и инвестиционных продуктов, а также о развитии решений в сфере искусственного интеллекта, цифрового банкинга и больших данных. В числе других направлений — поддержка малого и среднего бизнеса, инклюзивные проекты и сотрудничество с нефтегазовым кластером, к которому компания присоединилась в сентябре 2025 года.
В девелоперских проектах группа заявляет об использовании энергоэффективных решений, ТИМ-моделирования и авторских ландшафтных концепций. В благоустройстве предусмотрены парковые зоны, детские и спортивные площадки, велодорожки и инклюзивная инфраструктура. Компания также участвует в ESG-проектах, в том числе в сотрудничестве с ПАО «СИБУР Холдинг».
Основным акционером, генеральным директором и председателем правления АО «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» является Елена Низамова. Она имеет звание «Почетный строитель России» и ряд отраслевых наград. В 2025 году госпожа Низамова вошла в рейтинг «Топ-100 значимых людей девелопмента России» по версии издания «Движение.ру».
Review. Черноземье