«ЭНКО»-номика развития

В 2012 году она начала первый девелоперский проект — жилой комплекс «Лукоморье», а годом позже приступила к строительству первой очереди жилого района «Прео» (ранее — «Преображенский»). В 2019 году «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» стала первым тюменским застройщиком, разместившим облигации на Московской бирже. К 2022 году земельный банк компании достиг 4 млн кв. м в четырех регионах. В 2024 году группа приобрела воронежского застройщика «ИНСТЕП», работающего в Воронежской, Курской и Липецкой областях. В сделку вошли также генподрядчик, три управляющие компании, два проектных института и два завода по производству железобетонных конструкций. Приобретение расширило географию деятельности группы до восьми регионов.