Павловску нашли общий интерес

«Обязательно сходите в Почтовый сквер: это просто изумительное место после благоустройства! — рекомендует Валентина Образцова. — Просто погуляйте по улочкам старого города: его не зря называют "маленьким Питером". И не забудьте про Тамбовское озеро: когда-то на нем жили три или четыре утки, а сейчас — несколько десятков птиц! Плюс там черепахи, катамараны, отличная прогулочная зона. Ну, а новая набережная с малыми архитектурными формами и пляжем — это и вовсе главная гордость Павловска. На мой взгляд, она не хуже той, что в Воронеже!»