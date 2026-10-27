Павловску нашли общий интерес
Как власти и «Агроэко» развивают жилье, образование и инфраструктуру для привлечения кадров
Туристы, объезжающие Павловск по трассе «Дон», скорее всего, считают его типичным российским райцентром с соответствующим набором проблем: изношенная инфраструктура, унылые улицы с разбитыми дорогами, депрессивное ПТУ и полузаброшенный кинотеатр в центре… Но те, кто решают переночевать в городе или просто заехать туда на пару часов, быстро убеждаются в обратном: улицы и общественные пространства благоустроены, исторические здания — в пристойном состоянии, набережная — идеальное место для фотосессии. В кинотеатре советских времен идет масштабная реконструкция, которая превратит его в современный культурно-досуговый центр.
Павловск на глазах меняется к лучшему, единодушно признают и жители города. Здесь строят новые многоквартирные дома, преобразили набережную, реконструируют изношенную инфраструктуру. При этом уровень зарегистрированной безработицы составляет рекордные 0,2 %, а конкурентные зарплаты, которые предлагают местные предприятия, привлекают трудовые ресурсы из соседних муниципалитетов.
По мнению экспертов, успех небольшого райцентра во многом обусловлен успешной кооперацией власти и бизнеса. Как устроено это сотрудничество, разбирался корреспондент «Ъ».
Не только налоги
Три с половиной года назад губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о намерении превратить районный центр в модельный город.
«Павловск станет одной из первых территорий, на которых опробуют новые федеральные программы развития, — отмечал глава региона. — Такие опорные населенные пункты будут точками роста экономики и численности населения за пределами Воронежа».
Александр Гусев особенно подчеркнул: «на выходе» власти хотят получить не просто «внешний лоск», а реальные перемены, которые привлекут в Павловск экономически активное население. Модель предполагает комплексное развитие города: рабочие места с достойными зарплатами, качественное образование, работающую инженерную инфраструктуру.
Казалось бы, рабочие места и зарплаты сотрудников — зона ответственности бизнеса, а все остальное — задачи местных властей. Но в случае с Павловским районом якорный работодатель в лице «Агроэко» не ограничивается принципом «заплати налоги и спи спокойно». Компания вкладывает инвестиции не только в создание новых производственных площадок, но и в инфраструктурные, социальные объекты.
Выбор прагматиков
Один из крупнейших (и, как уверяют местные жители, долгожданных) проектов в Павловском районе — обновление системы очистки сточных вод. Действующие очистные сооружения ввели в эксплуатацию полвека назад, их износ превышает 80%. А появление мясоперерабатывающего предприятия «Агроэко» и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, где живут сотрудники компании, увеличили нагрузку на существующую инфраструктуру.
Большой проект с общим объемом финансирования около 2,46 млрд руб. на период 2025–2028 годов региональные и местные власти реализуют за счет федерального инфраструктурного бюджетного кредита, который получила Воронежская область. Сумма приличная. Кредит предстоит возвращать. Где взять необходимые средства?
«Из увеличившихся налоговых поступлений в бюджет, — отвечает глава Павловского района. — Одно из условий предоставления кредита — вложения хозяйствующего субъекта на территории муниципалитета».
Таким образом, муниципалитет и бизнес совместно решают общую задачу: развивают производство и обновляют инженерную инфраструктуру города.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Мясоперерабатывающее предприятие «Агроэко» запущено на ТОР «Павловск» в 2023 году. Инвестиции в проект на тот момент составили более 15 млрд руб. С выходом на полную загрузку на предприятии будут работать более 3,5 тыс. сотрудников.
В 2025 году правительство региона, администрация района и «Агроэко» подписали договор. Обязательство властей — построить комплекс очистных сооружений. Обязательство компании — реализовать инвестпроект по расширению и развитию мясоперерабатывающего предприятия. Сумма вложений — не менее 5 млрд руб. Причем более половины запланированных средств компания уже инвестировала. Модернизация предполагает увеличение мощностей и рост числа рабочих мест. А значит — и налогов в бюджеты разных уровней.
В 2025 году правительство региона, администрация района и «Агроэко» подписали договор. Обязательство властей — построить комплекс очистных сооружений. Обязательство компании — реализовать инвестпроект по расширению и развитию мясоперерабатывающего предприятия. Сумма вложений — не менее 5 млрд руб. Причем более половины запланированных средств компания уже инвестировала. Модернизация предполагает увеличение мощностей и рост числа рабочих мест. А значит — и налогов в бюджеты разных уровней.
«Социальные инвестиции в развитие территории — это нормальный прагматичный выбор для бизнеса, который заинтересован в развитии компании на десятилетия вперед, — отмечает глава района Максим Янцов. — Агрохолдинг понимает: чтобы люди приезжали жить и работать в Павловск, чтобы молодежь видела здесь будущее для себя, надо сделать территорию комфортной и привлекательной. А значит, у власти и бизнеса здесь общий интерес».
Благотворительный фонд «Агроэко» за десять лет реализовал в Павловском районе больше сотни проектов. Помогал ремонтировать сельские школы. Вкладывал деньги в обновление систем водоснабжения. Профинансировал оснащение Павловской художественной школы и школы креативных индустрий. Проводил пленэры и выставки. Объем финансирования таких проектов за 10 лет превысил 50 млн руб.
Формула успеха
— Успех Павловска — результат совокупности сложившихся факторов, — рассуждает Максим Янцов. — В 2018 году постановлением правительства России мы стали территорией опережающего развития. На тот момент крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в районе был комбинат по добыче и переработке гранита. Затем сюда зашла группа компаний "Агроэко". В итоге мы получили диверсифицированную экономику с растущими налоговыми отчислениями.
Приход крупного инвестора кардинально изменил ситуацию на рынке труда в муниципалитете. Четыре свиноводческие площадки плюс современное мясоперерабатывающее предприятие (МПП) уже сейчас обеспечивают Павловскому району 2,5 тыс. рабочих мест. А в ближайшие годы эта цифра, по оценке компании, вырастет еще как минимум в полтора раза: на МПП запланировано расширение производства».
Появление работодателя с относительно высокими по местным меркам зарплатными предложениями имело еще и дополнительный эффект. По словам главы района, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда, другим предприятиям пришлось подтягиваться по части окладов. В «Агроэко-Юг», резиденте территории опережающего развития (ТОР) «Павловск», среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 2025 году составила 83,4 тыс. руб., увеличившись на 16% к уровню 2024 года. Причём холдинг регулярно индексирует зарплату.
В небольшом районе быстро распространилась информация и о том, что в агрохолдинге бесплатно кормят обедом, обеспечивают доставку корпоративным транспортом, выдают качественную спецодежду и предоставляют солидный соцпакет. И это тоже стало ориентиром для других работодателей в конкуренции за кадры.
«Как при Союзе»
Статус ТОР, предусматривающий льготы для бизнеса, и инвестиции предприятий района в расширение и модернизацию дают ощутимые результаты. Уровень официальной безработицы в Павловском районе сейчас составляет 0,2%. С учетом тех, кого местные жители называют «профессиональными безработными», — просто нежелающих работать. Обратная сторона такой благополучной картины — острая потребность в кадрах. Для развития мясоперерабатывающего предприятия нужны даже не сотни — тысячи людей.
Для привлечения кадров «Агроэко» запустила целый ряд проектов. Главный и самый дорогостоящий из них — строительство жилья для сотрудников. Еще в начале 2020-х в селе Елизаветовка (по сути, оно представляет собой пригород Павловска) возвели первую пятиэтажку — гостиницу для работников.
Затем компания вступила в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», предполагающую строительство жилья с привлечением средств из четырех источников: федерального, регионального и местного бюджетов, а также заинтересованного работодателя. За 2022–2024 годы в Елизаветовке построили три дома, в которых в общей сложности 225 квартир. До конца 2026-го сдадут еще два дома: на стройплощадке кипит работа, строители завершают отделку помещений. Всего в этом жилом кластере смогут проживать более тысячи человек.
Во дворе уже построенных домов — современная идиллия. Молодая мама катает коляску по детской площадке. На футбольном поле гоняет мяч ватага подростков. Сколько же стоит проживание в такой квартире — в шаговой доступности от работы, с ремонтом и меблировкой от работодателя?
— От шестисот до тысячи рублей! — отвечает на мой вопрос отдыхающий на скамейке немолодой техник с мясоперерабатывающего предприятия «Агроэко» (у него сегодня выходной).
— В сутки?
— В месяц! А после десяти лет работы в компании квартиру можно выкупить. За один процент стоимости.
— ???
— Да-да, квартиру можно получить почти бесплатно. Как при Союзе!
— В сутки?
— В месяц! А после десяти лет работы в компании квартиру можно выкупить. За один процент стоимости.
— ???
— Да-да, квартиру можно получить почти бесплатно. Как при Союзе!
Собеседник имеет в виду льготный выкуп за 1% от сметной стоимости квартиры. А ежемесячный платеж — это цена аренды жилья. К слову, в домах живут не только сотрудники «Агроэко». Несколько квартир выделены для молодых врачей, которые приезжают работать в местные медучреждения. Нехватка кадров для медицины — болезненная тема в каждом райцентре. Закрытие потребностей в «узких» медицинских специалистах — в интересах и района, и работодателя, которому важна привлекательность территории.
Не хуже, чем в мегаполисе
В одной из корпоративных квартир живет и директор Павловского мясоперерабатывающего предприятия Валентина Образцова. Она переехала сюда из Белгородской области еще в 2021 году. И может долго рассказывать, как на глазах меняется Павловск: тут заасфальтировали дорогу, там — обустроили парк, здесь — сделали уличное освещение, по соседству — построили удобную площадку для сбора мусора…
«Обязательно сходите в Почтовый сквер: это просто изумительное место после благоустройства! — рекомендует Валентина Образцова. — Просто погуляйте по улочкам старого города: его не зря называют "маленьким Питером". И не забудьте про Тамбовское озеро: когда-то на нем жили три или четыре утки, а сейчас — несколько десятков птиц! Плюс там черепахи, катамараны, отличная прогулочная зона. Ну, а новая набережная с малыми архитектурными формами и пляжем — это и вовсе главная гордость Павловска. На мой взгляд, она не хуже той, что в Воронеже!»
До Воронежа от Павловска — два часа езды по федеральной трассе. Большой город с его возможностями на протяжении многих десятилетий «вытягивает» из сельских территорий молодые кадры. Большинство из тех, кто поступает в учебные заведения в областном центре, на малую родину уже не возвращаются. И переломить этот тренд крайне сложно, признают местные власти.
«Важно, чтобы условия для развития и самореализации молодых людей у нас кардинально не отличались от тех, что им может предложить город-миллионник, — уверен глава района Максим Янцов. — Молодежь хочет получить хорошее образование, достойно оплачиваемую работу, возможность приобрести свое жилье, сходить в кино или прогуляться в красивом месте. Вот в этом направлении все мы и должны работать».
Учимся не по книжкам
Вопросы повышения привлекательности территории и привлечения молодежи на контроле и в «Агроэко». Компания выступает ключевым партнером Павловского техникума. Совместное участие в федеральном проекте «Профессионалитет» позволило полностью перестроить систему обучения. Теперь образовательные программы адаптированы под потребности якорного работодателя. А студенты осваивают профессию как в современных лабораториях (их оборудованию позавидуют многие аграрные вузы, не то что техникумы), так и прямо на производстве. Такое сочетание занятий в техникуме с обучением на предприятии называют дуальным обучением.
Четверокурсница Ксения Колесникова совмещает учебу в техникуме с работой на мясоперерабатывающем предприятии (33 рабочих часа в неделю). Из родного Павловска уезжать не стала: с ее слов, в техникуме учат «работать руками и головой», в то время как иные уехавшие в Воронеж одноклассники жалуются, что им просто рассказывают про будущие профессии «по книжкам».
«С самого начала первой практики я поняла, что хочу работать на предприятии "Агроэко", — говорит она. — Новичкам здесь помогают в адаптации: с нами даже встречался член правления. Искренне интересовался, чем может помочь, что бы мы хотели изменить на производстве. Видно, что компания в нас заинтересована».
В марте 2027-го Ксения получит диплом технолога. В планах — поступить в вуз. Но на заочное отделение: покидать родной Павловск девушка не планирует.
«Меня тут все устраивает, — говорит она. — Я уже зарабатываю и обеспечиваю себя. В городе есть кофейни и пиццерии. Есть места для прогулок с подружками. Есть спортивные секции и новые тренажеры под открытым небом. А на МПП нам бесплатно доступен спортзал. Обещают вот-вот запустить лыжероллерную трассу. А затем и кинотеатр снова откроют».
После масштабной реконструкции построенного в начале 1980-х здания, которую также софинансирует «Агроэко», кинотеатр превратится в настоящий культурно-досуговый центр: здесь будут два кинозала, арт-кафе с выставками и интеллектуальными играми и даже музей кино.
КСТАТИ. В 2026 году «Агроэко» запустила программу маткапитала для сотрудников. При рождении первого ребенка, если матери не исполнилось 25 лет, выплата составляет 500 тыс. руб. При рождении второго ребенка сумма выплаты составит 750 тыс. руб. при условии, что возраст матери не превышает 30 лет. При рождении третьего ребенка маткапитал от работодателя составит 1 млн руб., причем без ограничений по возрасту.
«Везде бы так!»
По новой набережной Павловска гуляет супружеская пара. Часто останавливаются и делают фото на телефон — то на смотровой площадке, то на фоне арт-объекта вроде маяка или исполинской рыбы, напоминающей донского окуня.
Здороваемся. Завязывается разговор. Оказывается — автотуристы. По дороге из Орла в Сочи решили пообедать в городе. Но в итоге задержались тут на несколько часов.
— Думали — обычная провинция, — улыбается мужчина. — А у вас тут просто сказка. Нам рассказали, что это модельный город. Вот бы все райцентры такими были!
— Это не модельный, это фотомодельный город! — перебивает его спутница. — Кстати, можете сфотографировать нас вдвоем на фоне вон того красивого домика?