Компромиссное развитие территорий
Два девелопера завершили миром спор вокруг застройки воронежской Бутурлиновки
В Воронежской области структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова урегулировала спор с администрацией Бутурлиновки и девелоперской BM-Group по проекту комплексного развития территории (КРТ) в этом небольшом городе. Арбитражный суд региона утвердил мировое соглашение в споре конкурировавших девелоперов, оставив проект стоимостью в 2,1 млрд руб. за BM-Group. Истец оспаривал результаты торгов и договор крупного для райцентра проекта КРТ на 3,4 га, однако по условиям соглашения полностью отказался от требований. Эксперты отмечают, что иск изначально не был перспективным.
ООО Специализированный застройщик (СЗ) «ГК "Развитие 2"» урегулировало судебный спор с администрацией Бутурлиновки Воронежской области и ООО СЗ «БМ-групп Лиски 2» (входит в ГК BM-Group, совладельцы — семья Бушминых, Алан Бугулов и Сергей Мозолин) по проекту КРТ. Соответствующее мировое соглашение утверждено Арбитражным судом Воронежской области.
В августе 2025 года истец обратился в суд с требованием признать недействительными результаты торгов, проведенных администрацией Бутурлиновского городского поселения, а также заключенный по их итогам договор от 3 июля 2025 года. Он касался участка в границах улиц Дорожной, Магистральной и Студенческой в Бутурлиновке. Соглашение было заключено между администрацией и ООО СЗ «БМ-групп Лиски 2» в июле того же года. При этом победивший застройщик уже приступил к проектированию микрорайона: ввод первых домов запланирован на второй–третий квартал 2027 года, завершение проекта ожидается к 2031 году.
Теперь по условиям мирового соглашения от 4 февраля 2026 года, подписанного сторонами, ООО СЗ «ГК "Развитие 2"» полностью отказалось от заявленных исковых требований. Речь идет как об оспаривании результатов торгов, так и о признании недействительным договора КРТ.
В свою очередь администрация Бутурлиновского городского поселения обязалась в течение трех рабочих дней после утверждения соглашения арбитражем отказаться от своих исковых требований по другому делу, рассматриваемому в том же суде. Аналогичные обязательства взяло на себя ООО СЗ «БМ-групп Лиски 2». Отдельным пунктом стороны зафиксировали взаимный отказ от подачи новых исков, включая споры о правомерности торгов и заключенного договора КРТ.
Замдиректора по взаимодействию с органами государственной власти BM Group Андрей Логошин рассказал «Ъ-Черноземье», что судебная перспектива «грозила затянуться на длительный срок». «Почему мы пришли к мировому соглашению? Ответ прост: у каждой стороны процесса есть свои прямые задачи и зона ответственности. У застройщиков — реализовывать качественные и полезные проекты для людей, у администрации — решать государственные задачи, развивать территорию».
В BM Group сказали «Ъ-Черноземье», что «сосредоточились на приоритетах»: теперь, когда все юридические вопросы урегулированы мировым соглашением, усилия направлены на непосредственную реализацию проекта КРТ.
Администрация Бутурлиновки и ГК «Развитие» не прокомментировали итоги разбирательств «Ъ-Черноземье».
Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что результат спора укладывается в рамки редкой и пока лишь формирующейся практики по подобным спорам в РФ. «Чаще всего застройщики в суде пытаются отменить результаты конкурсных процедур на право заключения договора КРТ или признать недействительным уже заключенный с другим застройщиком договор. Но практика складывается не в их пользу, и в восьми из десяти случаев им отказывают. Причина проста: если формальные требования (сроки публикации, комплект документов, обеспечение заявки) соблюдены, суды не углубляются в причины выбора того или иного юрлица муниципалитетами. Так и здесь»,— сказала эксперт.
Она отметила, что такие суды несут риски и «для муниципалитета в виде срыва сроков».