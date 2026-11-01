Финляндия предложила запретить российским спортсменам въезд в Шенгенскую зону
Финляндия на заседании совета по иностранным делам предложила Евросоюзу запретить российским спортсменам въезжать в Шенгенскую зону. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети X.
Кроме того, госпожа Валтонен пригрозила запретом для спортсменов из РФ на въезд в Финляндию. «Если Россия продолжит свою агрессивную войну, российским спортсменам будет запрещен въезд в Финляндию в следующем году. В ближайшие дни я намерена инициировать принятие необходимых мер»,— написала министр.
В 2027 году в Финляндии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию и матчи женского Евробаскета. Накануне президент Финляндии Александр Стубб выступил против решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил российских хоккеистов до международных соревнований. Он заявил, что такая инициатива «несет в себе неудачный символический посыл».