Финляндия предложила запретить российским спортсменам въезд в Шенгенскую зону

В 2027 году в Финляндии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию и матчи женского Евробаскета. Накануне президент Финляндии Александр Стубб выступил против решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил российских хоккеистов до международных соревнований. Он заявил, что такая инициатива «несет в себе неудачный символический посыл».