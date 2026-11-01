Красно-белый гол-парад
«Спартак» одержал разгромную победу в матче премьер-лиги с «Локомотивом»
В 13-м туре чемпионата России по футболу состоялось столичное дерби, в котором «Спартак» разгромил «Локомотив» на его поле — 4:0. Красно-белые забивали на любой вкус — с игры, с углового, с пенальти, а началось все с автогола железнодорожников. Впервые отличился даже защитник Виктор Парада, причем его гол стал самым красивым. В турнирной таблице «Спартак» переместился с пятой позиции на четвертую.
Положение у «Локомотива» перед матчем со «Спартаком» было тяжелое. Уже по ходу тура его обошла «Родина», одолевшая «Краснодар», и он скатился на 14-е место, притом что имел равное количество очков с упавшим в зону прямого вылета «Ахматом». Мало того, что у железнодорожников никак не получалось выкарабкаться в чемпионате, они еще окончательно провалили кубковую кампанию, недавно проиграв ЦСКА и потеряв все шансы на выход в play-off. Тем не менее не стоило их недооценивать. Всем нынешним лидерам премьер-лиги — «Динамо», «Зениту» и тому же ЦСКА — «Локомотив» оказал упорное сопротивление, уступив с разницей в один мяч, а в матче с «Краснодаром» и вовсе был близок к победе, упустив преимущество в два гола.
«Спартак», конечно, являлся фаворитом, и его устраивал только один результат — трехочковый, даже несмотря на то что дерби проходило на «РЖД Арене».
Красно-белые сразу забрали мяч и обосновались на половине поля хозяев. Правда, сходу нащупать слабые зоны в оборонительных построениях красно-зеленых не удалось, а с ударом Пабло Солари их голкипер Антон Митрюшкин справился. Но на 11-й минуте с железнодорожниками произошел несчастный случай, когда неточный прострел Жедсона Фернандеша на Манфреда Угальде неожиданно превратился в автогол Александра Руденко, причем в него мяч попал рикошетом от Максима Ненахова. Митрюшкин, естественно, такого подвоха от одноклубников не ожидал.
Впрочем, пропустив таким досадным образом, «Локомотив» не поплыл и выровнял игру. К тому же у «Спартака» получил травму и был заменен на 31-й минуте активный Игорь Дмитриев, который чуть ранее едва не заработал пенальти на том же Руденко. Но тут же заменивший его Виктор Парада исполнил маленький футбольный шедевр, положив мяч в дальний угол с левой стороны линии штрафной площади. Похоже, даже партнеры не ожидали такого от испанского защитника, что уж говорить про Митрюшкина. На 33-й минуте красно-белые повели 2:0, хотя у них практически не было явных голевых моментов.
Хозяева теоретически могли сократить разницу после удара Николая Титкова, однако центральный защитник Кристофер Ву и Парада помогли вратарю Александру Максименко и отвели угрозу. А вот Митрюшкина товарищи по команде снова расстроили, и Угальде после скидки Руслана Литвинова на угловом головой отправил третий мяч в его ворота. Так на 45-й минуте «Спартак» фактически сделал игру.
Во втором тайме гости сразу создали отличный момент, когда Эсекьель Барко немного не попал в «девятку» и угодил в крестовину.
Потом Солари откровенно пожалел Митрюшкина, а Парада не использовал возможность оформить дубль. Красно-белые играли уже в удовольствие и нередко заигрывались, запутывая не только противника, но и сами себя своими мудреными комбинациями.
Периодически атаковали и хозяева, а у Максименко даже была работа. И все же спартаковские моменты выглядели куда опаснее. Митрюшкин спас железнодорожников в противостоянии с Маркиньосом, который вскоре заставил сфолить в штрафной Данилу Годяева. Так что на долю Митрюшкина выпало еще одно испытание в виде пенальти, и Барко на 76-й минуте его реализовал. А еще жаждал гола заменивший Угальде Мирлинд Даку, и Митрюшкину пришлось опять выручать.
В концовке у «Локомотива» завелся нападающий Николай Комличенко. Не сумев забить Максименко хотя бы гол престижа, он сцепился с Наилем Умяровым и, если бы не вмешательство судьи Артема Чистякова, вполне мог наломать дров. Для подопечных Михаила Галактионова дерби закончилось просто кошмарно — 0:4.
Даже с учетом всех предыдущих неудач это было для них самое ужасное поражение в нынешнем сезоне.
«Спартак» набрал 26 очков и догнал ЦСКА, но по дополнительным показателям располагается ниже — на четвертом месте. От пока лидирующего «Динамо» он отстает на два балла и на одно — от «Зенита», у которого впереди матч с «Крыльями Советов» в Самаре.