Красно-белый гол-парад

Положение у «Локомотива» перед матчем со «Спартаком» было тяжелое. Уже по ходу тура его обошла «Родина», одолевшая «Краснодар», и он скатился на 14-е место, притом что имел равное количество очков с упавшим в зону прямого вылета «Ахматом». Мало того, что у железнодорожников никак не получалось выкарабкаться в чемпионате, они еще окончательно провалили кубковую кампанию, недавно проиграв ЦСКА и потеряв все шансы на выход в play-off. Тем не менее не стоило их недооценивать. Всем нынешним лидерам премьер-лиги — «Динамо», «Зениту» и тому же ЦСКА — «Локомотив» оказал упорное сопротивление, уступив с разницей в один мяч, а в матче с «Краснодаром» и вовсе был близок к победе, упустив преимущество в два гола.