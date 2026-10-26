Ритейл как сервис

«Выбор товаров и покупка становятся все более цифровыми. Искусственный интеллект, автоматизация, роботизация, новые технологии производства и упаковки позволяют ритейлу точнее понимать потребности покупателя, сокращать путь от желания до покупки и одновременно обеспечивать безопасность и качество продуктов. "Магнит" вместе с научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН провёл форсайт-исследование питания и запросов потребителя до 2050 года. Очевидно, что еда будущего должна остаться вкусной. Но её выбор станет более персонализированным, продукты — более функциональными, а сервис — ещё более незаметным и естественным. Технологии будут брать на себя рутинные операции, оставляя человеку самое ценное — время, комфорт и свободу выбора», — подчёркивает Алексей Некрасов.\