Ритейл как сервис
Новые стандарты ритейла: как меняется торговля в Черноземье
В 2026 году российский ритейл вступил в новую фазу развития, где способность компаний трансформировать информацию о клиентах и их поведении обеспечивает конкурентное преимущество и определяет лидеров рынка, утверждают эксперты. Согласно отчётам международной консалтинговой компании McKinsey, грамотное управление данными уже сейчас позволяет ритейлерам увеличивать выручку на 10–20%, и эта тенденция будет только усиливаться. Эксперты выделяют пять ключевых направлений изменений в ритейле: монетизация внутренних данных, омниканальность, персонализация на основе ИИ, возвраты как источник инсайтов и качество данных.
Тренды ритейла в 2026 году
Руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами компании «Магнит» Алексей Некрасов уверен: торговля становится сервисом, а сервис —дизайном повседневной жизни. Магазины превращаются в пространства впечатлений, где можно не только купить товар, но и получить эмоции, перекусить, поучаствовать в активностях.
«"Магнит" стремится быть именно таким ритейлером — и удобным местом для покупки продуктов, и технологическим партнером человека в его ежедневном выборе: что есть, как экономить время и жить комфортнее.
Сегодня еда всё меньше воспринимается исключительно как товар регулярного спроса: она становится частью образа жизни, здоровья и эмоционального благополучия. В этом смысле современная торговля — это уже не только ассортимент, цена и логистика. Это ещё и дизайн нашей практики: среды, выбора, сценариев покупок, ритма жизни», — поясняет он.
По словам Алексея Некрасова, для магазинов «Магнит», которые ежедневно посещают около 20 млн покупателей по всей стране, понимание этой трансформации — не просто следование трендам. Масштаб даёт возможность видеть изменения в поведении миллионов людей и превращать их в новые решения. По данным «Магнита» и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, 68% потребителей считают здоровое питание ключевой составляющей здорового образа жизни, а 55% покупателей всегда обращают внимание на состав и маркировку продуктов.
Поэтому компания развивает собственную инфраструктуру здорового выбора: специализированные «Острова здоровья», клуб «Pro.здоровые привычки» в мобильном приложении, объединяющий более 3 млн участников, а в 2026 году появился собственный ЗОЖ-бренд «Зожно Несложно».
Стремительно развивается категория готовой еды.
«Продажи готовой еды в целом по сети выросли в 1,5 раза в первом полугодии. До конца года планируем удвоить продажи готовых блюд из рыбы и морепродуктов и увеличить их ассортимент на 20%», — отмечают в компании.
«Выбор товаров и покупка становятся все более цифровыми. Искусственный интеллект, автоматизация, роботизация, новые технологии производства и упаковки позволяют ритейлу точнее понимать потребности покупателя, сокращать путь от желания до покупки и одновременно обеспечивать безопасность и качество продуктов. "Магнит" вместе с научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН провёл форсайт-исследование питания и запросов потребителя до 2050 года. Очевидно, что еда будущего должна остаться вкусной. Но её выбор станет более персонализированным, продукты — более функциональными, а сервис — ещё более незаметным и естественным. Технологии будут брать на себя рутинные операции, оставляя человеку самое ценное — время, комфорт и свободу выбора», — подчёркивает Алексей Некрасов.\
Министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов главным вызовом ритейла в текущем году называет кадровый дефицит. По данным «Воронежстата», среднесписочная численность работников торговли за первое полугодие 2026 года составила 90 763 человека — 99,5% к прошлому году. При этом оборот розничной торговли вырос на 9,2%, достигнув 628,3 млрд руб
«Товарооборот увеличивается, а штат стагнирует: нагрузка на одного сотрудника системно возрастает. Зарплата в торговле — 73 608 рублей — почти на 10% ниже среднеобластного уровня, а темп её роста отстаёт от среднего по экономике на 2,8 процентных пункта», — констатирует министр. Второй вызов — расширение обязательной маркировки, третий — налоговая реформа, увеличившая нагрузку на офлайн-ритейл.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области Эдуард Никулин отмечает заметную роль электронной коммерции в структуре потребительского спроса. «В рамках проекта "Сделано в России" на региональных витринах на крупных маркетплейсов представлено более 15 тыс. товаров местных производителей. Развивается интеграция в банковские маркетплейсы и цифровые экосистемы», — рассказывает он.
Министр торговли и ценовой политики Липецкой области Елена Мещерякова отмечает расширение практики оборудования торговых объектов кассами самообслуживания и сокращение ассортимента вейпов. «Данные нововведения позволяют оптимизировать и ускорить процесс покупки товаров в магазине за счёт автоматизации», — поясняет она.
«Вкусно» и «эстетично»: как локальные производители отвечают на запрос покупателей
Вопрос соответствия местной продукции запросу покупателей не только на «вкусно», но и «эстетично» помогают решать региональные власти. В Тамбовской области реализуется проект «Тамбовская марка» — зонтичный бренд, объединяющий местных производителей. «Обеспечивается системная поддержка предпринимателей, включая содействие в разработке упаковки, регистрации товарных знаков и продвижении. Значимым инструментом является региональная обучающая программа "ПРО ремесло", в которой приняли участие более 100 ремесленников и производителей сувенирной продукции», — рассказывает Эдуард Никулин.
Образ «Котовской неваляшки» стал всероссийским символом, и эта эстетика активно используется предпринимателями. Продукция тамбовских брендов представлена в «Универмаге» Национального центра «Россия» в Москве и Межрегиональном центре народных художественных промыслов в Суздале.
Елена Мещерякова подчёркивает, что в процессе заключения договоров на поставку продукции детально обсуждаются все условия: ассортимент, объёмы, цены, сроки, логистика, качество, тара и этикетка. «Поскольку визуальная составляющая является одним из решающих факторов, влияющих на решение потребителя приобрести ту или иную продукцию, данному вопросу уделяется большое внимание как производителем, так и торговой сетью. Наши наблюдения показывают, что спрос на липецкую продукцию не просто остаётся стабильным, но и растёт хорошими темпами, значит, эстетическая составляющая местной продукции находится на высоком уровне», — отмечает министр
«Магнит», рассматривает продукты как проявление потребительской культуры и работает над предложением новых вкусов. В июне 2026 года компания совместно с Белгородским хладокомбинатом запустила производство инновационного мороженого под собственной торговой маркой — «Эскимо JUUUMS».
«Это первый случай в российской пищевой промышленности, когда на массовом производстве освоена технология создания мороженого со сложной внутренней структурой, включающей несколько типов ингредиентов. Мороженое с мультиструктурным наполнителем и эффектом "pop-rock" крайне популярно у детей и подростков в странах Азии. Благодаря совместной работе технологов «Магнита» и специалистов Белгородского хладокомбината, мы впервые адаптировали эту сложную рецептуру для российского рынка», — комментирует директор фабрики мороженого Белгородского хладокомбината Дмитрий Топорков.
Цены, агроконтрактация и механизмы сдерживания
Издержки в цепочках поставок значительно влияют на формирование цен в ритейле. «Увеличение розничных цен в том числе связано с ростом стоимости тары и упаковочных материалов. Удлинение цепочек поставок, необходимость искать альтернативных поставщиков и формировать страховые запасы увеличили потребность в оборотном капитале и снизили рентабельность бизнеса. Немалый вклад в рост закупочной стоимости внесло и повышение НДС до 22%», — поясняет Михаил Москальцов.
При этом динамика цен в августе оказалась разнонаправленной: по данным Банка России, цены на продовольственные и непродовольственные товары снизились, а стоимость услуг выросла, отмечает министр. Ключевой инструмент сдерживания цен — добровольные соглашения с участниками рынка. «С торговыми сетями и производителями заключены соглашения об ограничении торговой надбавки до 10% на социально значимые товары: договорённости достигнуты с 42 хозяйствующими субъектами, охватывающими 717 торговых точек», — рассказывает господин Москальцов. По его словам, с операторами топливного рынка заключено соглашение о сдерживании надбавки на ГСМ в пределах 15% от себестоимости.
Параллельно ведётся постоянный мониторинг цен, а УФАС реагирует на сигналы о необоснованном росте стоимости.
Важным механизмом помощи местным производителям и стабилизации поставок являются торгово-закупочные сессии. А для сельхозпроизводителей удобным форматом работы с сетями стала агроконтрактация. Как рассказали в «Магните», в 2026 году будут увеличены закупки у фермеров Брянской области: новыми партнёрами стали крестьянские хозяйства «Элитные поля» и СП «Николаевское», которые поставят в розничную сеть 180 тонн овощей.
«Закупка свежих овощей по агроконтрактам позволяет сельхозпроизводителям получить гарантированный канал сбыта и финансовую поддержку в виде авансирования, что снижает риски и помогает планировать посевную кампанию. "Магнит" предоставляет целевое авансирование, гарантирует сбыт, а также помогает с упаковкой и логистикой, доставляя продукцию на более чем 50 распределительных центров по всей стране», — поясняют в компании.
В 2026 году «Магнит» планирует закупить более полумиллиона тонн овощей и фруктов по агроконтрактам у российских производителей.
Компания также реализует политику сдерживания цен. «В 2022 году мы установили добровольное ограничение предельного уровня наценки в размере 5% на отдельные товарные позиции категорий «борщевой набор», а также молоко, творог, кефир, масло сливочное, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения. В декабре 2024 года расширили список SKU, на которые действует ограничение в 10%, добавив более 100 новых товарных позиций. На сегодняшний день в сети реализуется более 300 SKU с добровольно ограниченной наценкой», — комментирует Алексей Некрасов.
Вызовы для местных производителей и пути их решения
Главы фермерских хозяйств ищут различные каналы реализации продукции собственного производства. Эдуард Никулин отмечает, что задача носит общефедеральный характер. «Значительная часть местных производителей — это субъекты малого и среднего предпринимательства, нередко семейные или ремесленные производства. Они физически не всегда способны обеспечить те объёмы и ритмичность поставок, которые требуют федеральные сети. Второй фактор — логистический: Тамбовская область находится на удалении от основных распределительных центров, что увеличивает транспортные издержки. Третий фактор — требования сетей к упаковке, маркировке, срокам годности и штрафным санкциям. Кроме того, сохраняется дефицит квалифицированных кадров в сфере продаж, маркетинга и технологий», — перечисляет он.
Для решения этих проблем в Тамбовской области реализуется федеральный проект «Выбирай своё», нацеленный на продвижение качественных российских товаров и импортозамещение. «В его рамках тамбовские производители участвуют в отраслевых мероприятиях федерального уровня, что способствует заключению контрактов и росту объёмов производства. Дополнительно реализуется комплекс мер: федеральные проекты "Платформа роста", "Культурный код" и "Сделано в России", торгово-закупочные сессии с федеральными сетями», — рассказывает Эдуард Никулин. Для участия в выставках и бизнес-миссиях региональным предпринимателям оказывается содействие в брендировании продукции.
Елена Мещерякова подчёркивает, что уникальность не может быть массовой, а объёмы производства такой продукции ограничены. «Но крупные федеральные торговые сети имеют тысячи торговых объектов во многих регионах. В целях снижения цены товара на полке они оптимизируют бизнес-процессы: выстраивают логистику, унифицируют ассортимент, снижают потери. Вместе с тем ретейлеры не могут игнорировать запросы покупателей на уникальную продукцию, фермерские продукты, товары местных производителей. Поэтому небольшие объёмы производства или статус некрупного производителя не являются окончательным приговором», — уверена она.
В Липецкой области ежегодно проводятся торгово-закупочные сессии в формате B2B, предоставляются субсидии и иные формы поддержки. «По итогам 2025 года рост розничного товарооборота липецких производителей в торговых сетях составил 18%, по итогам первого полугодия 2026 года — 8%»,— приводит цифры госпожа Мещерякова.
2026 год становится для ритейла Черноземья периодом глубокой трансформации: от цифровизации и персонализации до агроконтрактации и системной поддержки местных производителей. Компании, которые адаптируются первыми, получат уникальные преимущества и определят будущее отрасли.