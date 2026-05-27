«Предприниматель не имеет пола»
Константин Агула — о росте женской деловой активности и трансформации традиционных ниш на рынке услуг
По французскому философу Шарлю Фурье, высказавшему мнение более 200 лет назад, «социальное положение женщин является мерилом общественного прогресса». Подтверждением тому может послужить всплеск их интереса к предпринимательству, в том числе в сегментах, которые ранее считались преимущественно «мужскими». По данным совместного исследования Минэкономразвития и «Авито», Воронежская область вошла в топ-20 по числу женщин-продавцов на цифровых площадках, заняв 15-е место в РФ с порядка 2,2 тыс. предпринимательниц. О том, какие ниши выбирают девушки и почему, «Ъ—Черноземье Review» рассказал директор по взаимодействию с госорганами «Авито Услуг» Константин Агула.
— Сегодня «Авито Услуги» активно работает с предпринимательским сообществом в регионах. На какую аудиторию ориентированы ваши проекты?
— Мы исходим из того, что предпринимательство — это не всегда проработанный на 100% бизнес-план. Часто это идея, которая еще не оформлена. Поэтому наша аудитория — как действующие предприниматели, так и те, кто только задумывается о запуске. В рамках офлайн-мероприятий и онлайн-программ мы стараемся работать с обеими группами: делимся практическими кейсами, показываем инструменты и объясняем, как можно протестировать свою гипотезу без значительных вложений.
— А что послужило таким, ну, может быть, триггером или поводом обратить внимание на женскую аудиторию?
— Это отражение государственной политики: в 2023 году Минэкономразвития РФ запустил соответствующую программу. Женщины все активнее участвуют в рыночных отношениях, и мы видим это по данным платформы. В этом году мы выпустили аналитический отчет, посвященный роли женщин в российской экономике сегодня.
— И к каким результатам пришли?
— Если условно разделить на категории, для женщин существуют традиционные и новые ниши. К первым относятся сферы, связанные с повседневной жизнью: индустрия красоты, здоровье, товары для дома и детей.
Но параллельно растет интерес к нетрадиционным направлениям. Это строительство и ремонт, грузоперевозки, дачное предпринимательство — от теплиц до ландшафтного дизайна. Мы фиксируем заметное увеличение числа таких объявлений, и в отдельных категориях их доля достигает 70–80%.
— Есть ли различия по возрастным группам?
— Да, они достаточно выражены. Наибольшая деловая активность наблюдается среди женщин 35–44 лет — именно они чаще работают в более консервативных сегментах, включая строительство и ремонт. В то же время молодые предпринимательницы 18–24 лет чаще выбирают digital-направления: IT, маркетинг, дизайн, SMM.
— Предусмотрены ли специальные условия для женщин или, например, для матерей?
— Мы сознательно не вводим отдельных преференций на самой платформе. На самом деле, стоит указать, что предприниматель — он не имеет пола. Но при этом у нас есть программы поддержки для разных целевых групп – самозанятых, креативных индустрий, начинающих предпринимателей.
— Это хорошая фраза.
То, что мы сейчас выделяем женское предпринимательство, это такой способ подчеркнуть, что женщины — уникальная единица как в экономическом плане, так и в мировоззренческом и глобальном. Мы хотим выделить именно их труды и старания.
— А вам не кажется, что такая позиция формирует в обществе снисходительное отношение: вот, есть бизнес, а есть «женский» бизнес?
— Нет, в рамках программы мы видим, что, чем больше мы хвалим девушек, тем больше от них поступает отклика. На самой платформе мы никаким образом не выделяем женщин-предпринимателей и мужчин-предпринимателей.
— Какие истории женского бизнеса в Воронежской области вам показались интересными?
— Например, Галина Утюшова развивает в Воронеже производство вязаной одежды и аксессуаров с 2010 года. Сегодня ее продукцию заказывают столичные бренды, у нее имеется собственная команда. Еще один пример — владелица студии флористики Дарья Бирт. Ее проект существует четыре года, она ищет возможность для продвижения и роста. Наши специалисты предложили ей идею диверсификации и, надеемся, это поможет ей развить свое дело.
— «Авито» как-то влияет на масштабирование бизнеса? Если хочется иметь не одну студию, а, скажем, целую сеть.
— Мы выступаем как технологическая инфраструктура. Предоставляем инструменты для привлечения клиентов и роста продаж. Дальнейшее масштабирование зависит уже от самого предпринимателя.
Но в Воронежской области все чаще появляются интересные нишевые решения, которые «выстреливают». Например, развиваются сервисы качественно новые сервисы — отели для животных. Есть и проекты по уходу за растениями — так называемые «цветочные няни». Это инициативы девушек, и они отражают спрос на новые форматы услуг.
— Какие инструменты платформа предлагает для запуска бизнеса?
— Специфика нашей площадки в том, что здесь практически нулевой порог входа – в услугах для запуска достаточно обладать каким-то навыком, чтобы начать его монетизировать. Первый шаг - оформить профиль: реальное фото, чёткое описание компетенций, сформировать портфолио. Даже если опыта немного, можно показать учебные кейсы или тестовые работы. Также мы рекомендуем пройти верификацию, это повышает доверие на старте. Ну а дальше осталось только разместить первое объявление и получить отзывы о работе.
— Как отзывы влияют на развитие?
— Отзывы — это социальное доказательство, которое работает сильнее любой рекламы. Когда клиент выбирает между двумя специалистами, он смотрит на рейтинг и текстовые рекомендации. Первые отзывы можно получить, предложив услугу знакомым или на выгодных условиях на старте. Важно не просто выполнить заказ, а попросить клиента оставить развернутый отклик с фото результата.
— Многие опасаются оказывать услуги в интернете, так как есть риск, что заказчик исчезнет. Как площадка работает с этим?
— Мы много работаем над повышением доверия и безопасности для обеих сторон. Например, сейчас в сегменте деловых услуг, где большая часть работ оказывается удаленно, тестируем партнерский сервис защиты сделки, который защищает и исполнителя, и заказчика. Средства резервируются до принятия работы, что снижает риски неоплаты. Для новичков это особенно ценно: они получают гарантии, а клиенты — уверенность, что деньги уйдут только за результат. Это заметно снижает барьер доверия на старте, когда у специалиста ещё нет наработанной репутации. Также недавно запустили пилот — «Отчет об исполнителе» — инструмент проверки информации о частных специалистах по официальным открытым источникам. Исполнитель дает проверку на согласие и потенциальному заказчику приходит отчет, в котором отражены данные о действительности паспорта, судебных делах, сведения о розыске и статусе самозанятого. На первом этапе функция работает в категориях «Няни, сиделки», «Уборка» и «Уход за животными».Все это работает на репутацию.
— Как бы вы сформулировали ключевой вывод нашей беседы?
— Мы видим, что предпринимательство становится более гибким и доступным. Женщины осваивают новые ниши: границы между «традиционными» и «нетрадиционными» видами деятельности постепенно стираются, появляются совсем уже прогрессивные услуги, а цифровые платформы становятся помощниками для входа. При этом гендерный фактор отходит далеко на второстепенный план.