«Предприниматель не имеет пола»

По французскому философу Шарлю Фурье, высказавшему мнение более 200 лет назад, «социальное положение женщин является мерилом общественного прогресса». Подтверждением тому может послужить всплеск их интереса к предпринимательству, в том числе в сегментах, которые ранее считались преимущественно «мужскими». По данным совместного исследования Минэкономразвития и «Авито», Воронежская область вошла в топ-20 по числу женщин-продавцов на цифровых площадках, заняв 15-е место в РФ с порядка 2,2 тыс. предпринимательниц. О том, какие ниши выбирают девушки и почему, «Ъ—Черноземье Review» рассказал директор по взаимодействию с госорганами «Авито Услуг» Константин Агула.

— Сегодня «Авито Услуги» активно работает с предпринимательским сообществом в регионах. На какую аудиторию ориентированы ваши проекты?

— Мы исходим из того, что предпринимательство — это не всегда проработанный на 100% бизнес-план. Часто это идея, которая еще не оформлена. Поэтому наша аудитория — как действующие предприниматели, так и те, кто только задумывается о запуске. В рамках офлайн-мероприятий и онлайн-программ мы стараемся работать с обеими группами: делимся практическими кейсами, показываем инструменты и объясняем, как можно протестировать свою гипотезу без значительных вложений.

— А что послужило таким, ну, может быть, триггером или поводом обратить внимание на женскую аудиторию?

— Это отражение государственной политики: в 2023 году Минэкономразвития РФ запустил соответствующую программу. Женщины все активнее участвуют в рыночных отношениях, и мы видим это по данным платформы. В этом году мы выпустили аналитический отчет, посвященный роли женщин в российской экономике сегодня.

— И к каким результатам пришли?

— Если условно разделить на категории, для женщин существуют традиционные и новые ниши. К первым относятся сферы, связанные с повседневной жизнью: индустрия красоты, здоровье, товары для дома и детей.

Но параллельно растет интерес к нетрадиционным направлениям. Это строительство и ремонт, грузоперевозки, дачное предпринимательство — от теплиц до ландшафтного дизайна. Мы фиксируем заметное увеличение числа таких объявлений, и в отдельных категориях их доля достигает 70–80%.

— Есть ли различия по возрастным группам?

— Да, они достаточно выражены. Наибольшая деловая активность наблюдается среди женщин 35–44 лет — именно они чаще работают в более консервативных сегментах, включая строительство и ремонт. В то же время молодые предпринимательницы 18–24 лет чаще выбирают digital-направления: IT, маркетинг, дизайн, SMM.

— Предусмотрены ли специальные условия для женщин или, например, для матерей?

— Мы сознательно не вводим отдельных преференций на самой платформе. На самом деле, стоит указать, что предприниматель — он не имеет пола. Но при этом у нас есть программы поддержки для разных целевых групп – самозанятых, креативных индустрий, начинающих предпринимателей.

— Это хорошая фраза.

То, что мы сейчас выделяем женское предпринимательство, это такой способ подчеркнуть, что женщины — уникальная единица как в экономическом плане, так и в мировоззренческом и глобальном. Мы хотим выделить именно их труды и старания.

— А вам не кажется, что такая позиция формирует в обществе снисходительное отношение: вот, есть бизнес, а есть «женский» бизнес?

— Нет, в рамках программы мы видим, что, чем больше мы хвалим девушек, тем больше от них поступает отклика. На самой платформе мы никаким образом не выделяем женщин-предпринимателей и мужчин-предпринимателей.

— Какие истории женского бизнеса в Воронежской области вам показались интересными?

— Например, Галина Утюшова развивает в Воронеже производство вязаной одежды и аксессуаров с 2010 года. Сегодня ее продукцию заказывают столичные бренды, у нее имеется собственная команда. Еще один пример — владелица студии флористики Дарья Бирт. Ее проект существует четыре года, она ищет возможность для продвижения и роста. Наши специалисты предложили ей идею диверсификации и, надеемся, это поможет ей развить свое дело.

— «Авито» как-то влияет на масштабирование бизнеса? Если хочется иметь не одну студию, а, скажем, целую сеть.

— Мы выступаем как технологическая инфраструктура. Предоставляем инструменты для привлечения клиентов и роста продаж. Дальнейшее масштабирование зависит уже от самого предпринимателя.

Но в Воронежской области все чаще появляются интересные нишевые решения, которые «выстреливают». Например, развиваются сервисы качественно новые сервисы — отели для животных. Есть и проекты по уходу за растениями — так называемые «цветочные няни». Это инициативы девушек, и они отражают спрос на новые форматы услуг.

— Какие инструменты платформа предлагает для запуска бизнеса?

— Специфика нашей площадки в том, что здесь практически нулевой порог входа – в услугах для запуска достаточно обладать каким-то навыком, чтобы начать его монетизировать. Первый шаг - оформить профиль: реальное фото, чёткое описание компетенций, сформировать портфолио. Даже если опыта немного, можно показать учебные кейсы или тестовые работы. Также мы рекомендуем пройти верификацию, это повышает доверие на старте. Ну а дальше осталось только разместить первое объявление и получить отзывы о работе.

— Как отзывы влияют на развитие?

— Отзывы — это социальное доказательство, которое работает сильнее любой рекламы. Когда клиент выбирает между двумя специалистами, он смотрит на рейтинг и текстовые рекомендации. Первые отзывы можно получить, предложив услугу знакомым или на выгодных условиях на старте. Важно не просто выполнить заказ, а попросить клиента оставить развернутый отклик с фото результата.

— Многие опасаются оказывать услуги в интернете, так как есть риск, что заказчик исчезнет. Как площадка работает с этим?

— Мы много работаем над повышением доверия и безопасности для обеих сторон. Например, сейчас в сегменте деловых услуг, где большая часть работ оказывается удаленно, тестируем партнерский сервис защиты сделки, который защищает и исполнителя, и заказчика. Средства резервируются до принятия работы, что снижает риски неоплаты. Для новичков это особенно ценно: они получают гарантии, а клиенты — уверенность, что деньги уйдут только за результат. Это заметно снижает барьер доверия на старте, когда у специалиста ещё нет наработанной репутации. Также недавно запустили пилот — «Отчет об исполнителе» — инструмент проверки информации о частных специалистах по официальным открытым источникам. Исполнитель дает проверку на согласие и потенциальному заказчику приходит отчет, в котором отражены данные о действительности паспорта, судебных делах, сведения о розыске и статусе самозанятого. На первом этапе функция работает в категориях «Няни, сиделки», «Уборка» и «Уход за животными».Все это работает на репутацию.

— Как бы вы сформулировали ключевой вывод нашей беседы?

— Мы видим, что предпринимательство становится более гибким и доступным. Женщины осваивают новые ниши: границы между «традиционными» и «нетрадиционными» видами деятельности постепенно стираются, появляются совсем уже прогрессивные услуги, а цифровые платформы становятся помощниками для входа. При этом гендерный фактор отходит далеко на второстепенный план.

Елена Полежаева